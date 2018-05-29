大陸首個商業航天聯盟 三亞成立

2018-05-29 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



海南自貿區（港）與商業航天產業發展戰略研討會日前在三亞舉行。會上，50餘家單位共同倡議聯合成立中國商業航天產業聯盟。作為中國大陸首個商業航天產業聯盟，將為航天產業提供一個開放、兼容、多元、合作的綜合平台，推動商業航天的發展，豐富商業航天的生態環境。

人民網報導，航天科技產業是海南實施「海陸空」科技創新戰略的重要一環。中國科學院空天信息研究院院長吳一戎指出，商業航天是指按市場規則運行的所有航天活動，也是航天技術發展到一定階段和航天產業發展到一定規模的必然產物，能實現低成本和高可靠的統一。吳一戎表示，中國大陸完備的航天工程體系為建設航天強國提供積累和保障，商業航天作為未來航天發展的重要組成是大勢所趨。

「空間科學技術助力商業航天發展，中國空間技術已躋身航天大國，但尚有差距，應邁向航天強國。」上海交通大學講座教授吳樹范建議，要加強技術創新，提升空間技術水平與能力；擁抱微納衛星潮流，躋身世界技術前列；擁抱商業航天，轉變思維，注重產業化、實用化、軍民融合。

三亞副市長謝慶林表示，在海南「海陸空」科技創新戰略中，三亞以其特殊的區位優勢在三個領域中占兩個半，是實施「海陸空」戰略的主戰場。他表示，三亞重視空天信息技術的先導作用，大力支持商業航天在三亞的發展，大力支持三亞未來建成集空間對地觀測基礎理論研究、空間對地觀測關鍵技術研究與應用、低緯度微小衛星及遙感器研發製造、遙感數據接收處理及行業應用於一體的空間科技創新高地，打造成為與文昌航天科技城相呼應的商業航天示範基地。

三亞中科遙感信息產業園是中科院遙感與數字地球研究所、海南省科技廳和三亞市政府共建的高科技產業園，規劃建設面積439畝，今年將全面開工建設。截至今年3月，已有23家企業註冊，對接的已入園和意向入園企業達到近50家，涉及海洋科技、衛星遙感、展覽、軟件開發、智能終端科技、知識產權代理、數據服務、集成電路等多種行業。