昆山試驗區將爭取開展對台「同城待遇」試點

2018-05-27 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



「昆山深化兩岸產業合作試驗區」成立五年來，累計通過80餘項對台「先行先試」新措施，昆山市委書記、市長杜小剛表示，昆山試驗區未來將積極爭取開展對台「同城待遇」試點，全力將昆山試驗區打造成兩岸深度融合發展示範區。

大陸國務院於2013年2月3日批准設立「昆山深化兩岸產業合作試驗區」（簡稱「昆山試驗區」），給予昆山對台合作「先行先試」的特殊地位，以推動深化兩岸產業合作。五年來，昆山試驗區新增台資項目597個，總投資達58.6億美元。

昆山27日舉行「昆山深化兩岸產業合作試驗區設立五周年座談會」，杜小剛致詞時表示，昆山試驗區成立五年來，「部省際聯席會議」先後明確一大批「先行先試」政策措施，在兩岸產業合作、金融改革創新、貿易便利化，尤其是綜保區一般納稅人資格試點等方面，開展了一系列具原創性、開拓性的探索試驗。

杜小剛說，昆台產業逐步走向深度融合，重大項目合作取得突破性進展，富士康、緯創、世碩、友達、奇美等一批台資龍頭型項目落地實施，掀起新一輪台商投資熱潮。

展望未來，他表示，昆山試驗區將搶抓機遇、主動作為，率先全面落實「同等待遇」，積極爭取開展「同城待遇」試點，切實增強昆山試驗區對台商與台灣民眾的吸引力，全力將昆山試驗區建設成為兩岸經濟合作最緊密、社會文化交流最深入、落實「同城待遇」最全面的兩岸深度融合發展示範區。

大陸國家發改委副秘書長周曉飛則指出，昆山試驗區對台合作先行先試工作成效顯著，有力推動了昆山台資經濟發展，同時也探索和積累了一批地方層面擴大兩岸經濟文化交流合作可複製、可推廣的有效做法，為深化兩岸產業合作發揮了重要作用。

他強調，中共19大關於擴大兩岸經濟文化交流合作、逐步為台灣民眾提供同等待遇的有關精神，以及近期推出的「31條措施」，為昆山試驗區繼續發揮對台合作基礎實、領域寬和水準高的特殊優勢，進一步先行先試相關政策措施提供了廣闊空間。