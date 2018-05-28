FII股東陣容強 陸三巨頭入列

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）昨（27）日公布A股股票網下發行初步配售及網上中籤結果。 法新社 分享 facebook 鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）昨（27）日公布A股股票網下發行初步配售及網上中籤結果。在大陸官方背景的「國家隊」領投下，包括百度、阿里、騰訊（BAT）等三大網路巨頭，以及鴻準入股的IDG關聯產業投資基金都入列戰略投資者名單。

經濟日報提供 分享 facebook FII昨天公告，共有20家戰略投資者參與認購，共投資約人民幣81.35億元（逾新台幣318億元），占總募資金額人民幣272.53億元約29.8%。業界認為，FII獲得大陸「國家隊」與當地指標企業參與投資，凸顯其產業地位獲高度重視，而相關持股需有一定時間的閉鎖期，也有助上市初期股價走勢。

鴻海昨日並未評論FII在上證公告資訊。FII指出，這次戰略投資者的選擇，充分考慮投資者資質以及和長期戰略合作關係等因素綜合確定，最終選定20家戰略投資者。市場人士分析，此次發行上市後，以市值計算，FII將成為A股先進製造類第一股。

依據公告，FII獲得20家戰略投資者的認購資金，已於規定時間內全部匯至指定銀行帳戶，以每股人民幣13.77元發行價計算，這次獲配最多的戰略投資者上海國投協力須繳納認購資金人民幣10億元；而BAT三家公司須分別繳納人民幣3億元。

20家戰略投資者中，中國國資、國企占比過半。其中，上海國投協力發展股權投資基金合夥企業（優先合夥）獲配7,254.9萬股，是獲配最多的戰略投資者。