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聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

珠三角城市 2020年全面5G

2018-05-28 00:55聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省政府日前發布通知稱，廣東將用三年時間重點推動新一代信息基礎設施建設，其中要求在2020年底前，珠三角城市將全面啟動5G網絡規模化部署。

新華社報導，「廣東省信息基礎設施建設三年行動計劃（2018—2020年）」日前印發實施，該計劃要求廣東率先建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，力爭用三年左右時間將珠三角建成世界級寬帶城市群，粵東西北信息基礎設施發展水準進入中國大陸前列。

其中，廣東將重點發展新一代移動通信網絡，計劃在2018年底前，以5G網絡站址布局為重點，制定各市移動通信鐵塔站址建設規劃，支持通信設備製造企業、電信運營企業參與全球5G標準制定，並爭取三年內全面啟動珠三角城市5G網絡規模化部署，全省5G基站達到0.73萬座。

此外，廣東將繼續推動4G網絡深度覆蓋，2020年底前，實現4G網絡在全省城區和鄉鎮鎮區100%連續覆蓋，行政村100%覆蓋，高速公路、國道、客運專線隧道外路段100%覆蓋。

三年行動計劃明確，廣東以高速光網、4/5G網絡、移動物聯網（NB-iot）、網際網路協議第六版（IPv6）等新一代信息基礎設施建設為重點任務。

在光纖網絡建設方面，廣東將構建高速骨幹光纖網絡，完善以廣州、深圳為中心，珠江口東西兩岸各市為節點的骨幹光纖網絡布局，推進粵港澳大灣區信息基礎設施互聯互通和資源共享。

此外，廣東NB-iot基站在2020年底前將累計達9.1萬座，網絡實現普遍覆蓋，總連接數達3000萬個。

國道物聯網

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