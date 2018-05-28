惠州科交會 交易額40.6億人民幣

2018-05-28 00:55 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



為期4天的第二屆中國高校科技成果交易會（科交會）27日在廣東惠州落幕。本屆科交會科技成果交易項目732宗，總金額40.6億元（人民幣，下同）；其中，惠州企業簽約501項，簽約金額25.8億元。重大平台建設項目2宗，項目金額350億元。

中新社報導，廣東惠州既是本屆科交會的東道主，又是大贏家。參加本屆科交會的高校和科技成果數量都超過去年的首屆科交會，共有350多所海內外的重點大學，攜帶10000餘個科技項目參加科交會，現場組織展覽展示、推介項目8200餘項，重點項目路演100項。參觀人數達到2.6萬人次。

科交會成為廣東惠州搶占高校科技成果轉化的重要平台。在去年首屆科交會上，與會高校就與惠州企業達成的合作意向達227項，現已有99個項目成功落地，項目涉及新材料、大數據與通訊、智能裝備、現代農業等多個領域，涉及49所高校和90家企業，企業投入科研資金達7500多萬元。另外的128個項目也正在積極推進之中。

惠州市副市長余金富表示，近年來，惠州全力打造的潼湖生態智慧區，加快建設珠三角（惠州）國家自主創新示範區，積極推動中韓（惠州）產業園發展，「1+6+N」創新政策紅利加快釋放。連續五次獲評全大陸科技進步先進市，入選國家知識產權示範市，榮獲中國產學研合作促進獎。

創新協作方面，該市實施產學研項目600多項，組建產學研聯盟9個、院士工作站3個、產學研示範基地7個，成功引進中科院「兩大科學裝置」、廣東IMEC研究中心等重大科技項目。引進海內外院士7名、創新團隊39個、領軍人才69名，廣東首個諾貝爾獎獲得者工作站落戶惠州東江科技園。

在大學技術轉移方面，該市已建立武漢大學技術轉移中心惠州分中心、中南大學技術轉移（惠州）中心、中山大學惠州研究院、中科院自動化所惠州先進製造產業技術研究中心，以及中國高校（華南）科技成果轉化中心。正在積極推進哈工大國際教育科研基地項目建設。