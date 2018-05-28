陸大城市網路 杭州最安全

2018-05-28 00:55 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「數據驅動的智慧城市安全發布會」27日在貴陽舉辦的2018數博會上舉行。會上，360企業安全集團發布中國大陸首個體系化、可落地的城市級網絡安全運營體系—360城市網絡安全運營中心和2018「大數據城市網絡安全指數報告」。

城市數位化以及智慧化，是中國大陸未來的發展目標，數位化轉型在為城市生活和管理帶來便利的同時，網絡空間面臨的安全形勢也日益嚴峻。

中新社報導，由大數據協同安全技術國家工程實驗室、提升政府治理能力大數據應用技術國家工程實驗室、中國賽寶實驗室、大數據戰略重點實驗室組成的聯合研究團隊完成的2018年「大數據城市網絡安全指數報告」顯示，中國大陸中心城市中綜合網絡安全指數最高的城市是杭州，之後依次是上海、南京、濟南和廣州。

整體來看，東部地區的情況總體好於西部地區。在政府網站和企業網站的網絡安全性方面，中心城市之間的差異比較大，網絡安全問題亟待解決。

中國賽寶實驗室主任楊春暉表示，報告採用大數據分析方法，從個人、企業、政府三個維度來分析全大陸300多個縣級以上城市面臨的各種網絡安全威脅，希望為大陸各個城市的網絡安全建設提供前瞻性、頂層性和適用性指導意見。

為瞭解決智慧城市建設中的網絡安全問題，360企業安全集團發布中國大陸國內首個體系化、可落地的城市級網絡安全運營體系—360城市網絡安全運營中心。

360企業安全集團董事長齊向東表示，該運營中心是公司基於「數據驅動安全」技術理念在城市網絡安全的落地實踐，它將扮演城市總體網絡安全的設計者、參謀者、守護者、監控者、服務者和培育者。

針對目前網絡安全人才短缺的情況，360企業安全集團聯合貴州師範大學共建大數據網絡安全學院。貴州省大數據產業發展領導小組副組長謝曉堯表示，大數據網絡安全學院將秉承合作育人、合作發展的宗旨，在人才培養方案等多方面開展深度合作，實現人才培養和新技術孵化的雙贏。