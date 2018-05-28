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聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

上海搶才 向全球名校畢業生招手

2018-05-28 00:55聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

上海浦東新區近日舉行的外籍高校畢業生招聘會，向全球的名校畢業生伸出橄欖枝，吸引多國名校畢業生前來找工作。

新華社引述浦東新區人力資源和社會保障局副局長蔡敏說，最新推出的浦東人才發展「35條」明確提出，要為全球外籍優秀畢業生創新創業提供長期居留、永久居留便利，鼓勵外籍人士到自貿試驗區工作，為跨國地區總部、投資性公司和外資研發中心引進世界知名高校外籍畢業生，提供上海自貿試驗區工作許可。

外籍高技術人才是企業的重點招攬對象，華大基因、大華銀行、揚子江藥業、吉利汽車全球造型設計中心等在內的53家企業，提供了研發工程師、銷售工程師、國際合作業務經理、國際採購等職位。

一些公司從招聘優秀外國留學生中「嘗到了甜頭」，加碼招聘全球名校的學生。上海智位機器人股份有限公司面試官權昭賢是一名韓國留學生。她說，「我在韓國本科專業讀的就是中國學，覺得中國發展潛力很大，申請了上海財經大學國際商務專業。」

去年通過招聘會找到了公司「海外社區運營」職務的工作，今年公司業務範圍擴大，需要招攬更多外籍人才，有工作經驗的她就成了面試官。

據不完全統計，招聘會吸引了來自澳大利亞、義大利等國家和地區的14所大學近150名高校學生前來應聘，現場達成錄用意向181人次。

上海高校自貿試驗區

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