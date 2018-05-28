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滬台青年談文創 台商：剛好互補

2018-05-28 00:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2018首屆兩岸（滬台）青年文創論壇27日在滬舉行，該論壇旨在通過搭建兩岸文創展示、創意交流的平台，匯聚兩岸文化情感融合，並將成功經驗傳承分享，實現文化自信同頻共振。

中新網報導，上海市台灣事務辦公室副巡視員李偉表示，創意是文化生命力延續的養分，文化是社會經濟發展的支撐。無論在大陸還是台灣，文創始終是引領一個地區發展的重要推手，所以支持文創其實就是支持社會發展。

李偉表示，目前上海共有台資企業12488家，總部企業73家，金融企業43家。「儘管台資企業中做文創的占比不高，但他們產品的知名度和美譽度，都超過其他企業」。

當前，上海文創產業正邁入發展的黃金時代，無論是之前頒布的「上海文創50條」，還是正全力打響的四大品牌(上海服務、上海製造、上海購物、上海文化)建設，上海市台資企業協會會長李政宏認為，都將為兩岸文創青年提供生根發芽和成長的基地。

李政宏說，中華傳統文化取之不竭用之不盡，再加上兩岸年輕朋友天馬行空的創意，激盪出來的文創產業將非常可觀。

麥可將文創園區便是兩岸文創青年思想碰撞的重要場所，作為上海首家體驗型文創園區，其前身是台灣傳統服裝生產企業，在深耕上海二十多年後主動轉型，以原有老廠房為主要基地，為兩岸文創團隊在滬發展建立平台。

台商二代麥可將文創園區總經理連泰瑞表示，文創成為上海的重要發展產業，其文創人才也面臨大量的需求，相反台灣文創發展較早，人才過剩。因此兩岸可以在文創產業上實現互補，大陸青年可以幫助台灣青年瞭解市場，更接地氣，台灣青年可以幫助大陸青年瞭解文創的方式，通過這樣的交流，實現彼此的共同發展。

文創產業上海

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