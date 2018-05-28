掀台商投資熱 昆山 試驗區5年吸58.6億美元

2018-05-28 00:55 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



昆山深化兩岸產業合作試驗區（昆山試驗區）設立5周年座談會27日舉行，會上透露，得益於昆山試驗區政策紅利，昆台產業逐步走向深度融合，5年來新增台資項目597個，總投資58.6億美元。

新華社報導，2013年2月，國務院批覆同意設立昆山試驗區，賦予其對台合作先行先試使命。5年來，昆山試驗區以一批重大項目為牽引，掀起新一輪台商投資熱潮。總投資120億元人民幣的友達光電低溫多晶硅顯示面板項目全面達產；正新輪胎投入20億元人民幣用於研發中心二期、智能倉庫建設和生產線自動化改造；富士康集團啟動實施總投資250億元人民幣的一攬子項目計劃等。

「目前台灣名列前100名的製造業企業已有70多家在昆山投資設立近百家企業，基本形成光電顯示、智能終端、裝備製造等完整產業鏈。」昆山市發改委副主任丁全榮說。

基於昆山試驗區平台，諸多台資企業自發轉型，從代工生產走向創建品牌。富士康對車間實施大規模自動化改造，採用自主研發的多功能機械手2000餘台，每年產生直接經濟效益3億元人民幣。此外，光電顯示、新材料、精密機械等產業集群加速成長，全市千餘家高新技術企業中，台資高新技術企業占比近五分之一。

昆山市台協會會長、六豐機械總經理宗緒惠表示，他所在的六豐機械2013年在昆山設立經營性總部，又於2016年、2017年註冊設立營運總部。「目前５０餘家台企在昆山設立總部或功能性機構，昆山試驗區作為兩岸經貿交流最緊密的地區，亦是台企轉型升級的策源地。」

研華科技昆山有限公司總經理陳順浪說，自己2000年來到昆山，這些年來公司業績成長40倍。近年來在昆山試驗區平台引領下，公司啟動轉型升級計劃，推動企業和產品向智慧化、輕量化、高精化轉型。

昆山市委書記、市長杜小剛說，未來將著力打造昆山試驗區升級版，爭取首批台商台胞「同城待遇」試點，堅定支持台企扎根發展、轉型發展、永續發展、高品質發展，堅定不移推動昆台融合發展邁向更深層次、更廣範圍、更高水準。