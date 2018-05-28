親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

世界製造大會 氣象無人機吸睛

2018-05-28 00:55聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

5月25日至27日在安徽合肥舉行的「2018世界製造業大會」上，一批先進製造業的前沿技術和創新成果集中亮相，展現出中國大陸製造在新一輪擴大開放中的新圖景。

新華社報導，展會上，由中國航天科工二院23所和安徽天路航空科技股份有限公司共同研發的氣象大型無人機引人注目。這批無人機已試飛成功，裝載探空下投設備飛行時長4小時，飛行高度達到6000公尺，填補中國大陸在利用大型無人機開展下投探空觀測氣象方面的空白。

中國氣象局探測中心基地室主任張雪芬表示，大型無人機投入使用後，將為中國大陸開展颱風探測、生態監測、人工造影作業和收集惡劣天氣氣象數據提供最尖端的技術支持。

大會上發布的「中國先進製造業產業地圖」指出，中國大陸先進製造業重點領域步入發展快車道，正積極部署和推廣先進製造技術。先進製造業總體格局是呈「一帶、三核、兩支撐」特點：「一帶」指沿海經濟帶，「三核」是環渤海、長三角、珠三角三大核心區，「兩支撐」是中部地區和西部地區重點城市圈。

位於「兩支撐」之一的中部地區重點城市圈的安徽合肥，率先引領產業集聚發展基地的模式，形成新型顯示、集成電路、工業機器人、新能源汽車、智能語音、高性能材料等先進製造業特色產業集群，世界級先進製造業集群加快培育，吸引許多外資企業入駐，共同打造先進製造業。

2017年，中國大陸製造業新設立外商投資企業4986家，同比增長24.3%。外商投資重點逐步拓展到計算機、集成電路、智能製造等高新技術領域。大眾、蘋果等世界知名企業的身影已遍布中國大陸東中西部地區，多數企業獲得良好的投資回報。

中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所綜合研究室副主任楊長湧表示，在推進經濟高品質發展的新時代，必須在更廣範圍、更深層次利用境外優質資本、技術和人才資源，增加中高端產品和服務供給，更好地彌補服務業發展相對滯後、製造業整體仍待提升等短板，推動供給側結構性改革。

氣象局和服

相關新聞

陸掀人才爭奪戰 送房送戶口

2018-05-28 00:00

陸人才爭奪戰...社會福利 最大誘因

2018-05-28 00:00

上海搶才 向全球名校畢業生招手

2018-05-28 00:55

掀台商投資熱 昆山 試驗區5年吸58.6億美元

2018-05-28 00:55

滬台青年談文創 台商：剛好互補

2018-05-28 00:55

陸大城市網路 杭州最安全

2018-05-28 00:55

珠三角城市 2020年全面5G

2018-05-28 00:55

惠州科交會 交易額40.6億人民幣

2018-05-28 00:55

大陸．資金．對策／大陸受益所有人識別對台商影響分析

2018-05-28 00:00

陸赴大馬蓋鐵路 恐喊卡

2018-05-28 00:00

大陸前四月工業利潤 衝高

2018-05-28 00:00

昆山試驗區將爭取開展對台「同城待遇」試點

2018-05-27 23:54

西沙觀光排除港澳居民 理由：軍事設施很敏感

2018-05-27 18:21

陸企名人堂／營運一姐錢治亞 瞄準陸咖啡藍海

2018-05-27 13:10

零壹空間CEO 太空夢成真

2018-05-27 00:37

貓眼鄭志昊 打造影視獨角獸

2018-05-27 00:37

陸頂大畢業生 月薪達4萬

2018-05-27 00:37

途牛發展自營店 穩紮穩打

2018-05-27 00:37

陸旅遊網搶市 攻實體通路

2018-05-27 00:37

大陸連鎖超商 衝破10萬家

2018-05-27 00:32

小米掛牌近了 估值700億美元

2018-05-27 00:31

馬雲：區塊鏈不是泡沫

2018-05-27 00:31

北京便利店紅火 大增20%

2018-05-27 00:31

螞蟻金服拚陸港同時IPO

2018-05-27 00:31

星巴克在大陸 被控壟斷市場

2018-05-26 23:55

王岐山：陸美貿易戰 陸已做最壞準備

2018-05-26 23:45

馬化騰：中國基礎科學弱 行動支付是表面輝煌

2018-05-26 19:09

馬化騰：大陸基礎學科薄弱 行動支付等只是表面輝煌

2018-05-26 17:21

李彥宏：不擔心人工智慧會控制人類

2018-05-26 16:01

螞蟻金服Pre-IPO融資將交割 明後年陸港同時IPO

2018-05-26 15:43

馬雲：機器智慧、IoT和區塊鏈 將讓社會面臨挑戰

2018-05-26 14:58

不同攜程採加盟模式 途牛傾向門市自營

2018-05-26 14:38

GDPR上路 陸企搜集歐盟用戶個資易觸法

2018-05-26 13:27

陸股一周／上證、A股 世界盃魔咒上身?

2018-05-26 12:38

惠譽和標普 尋求申請在陸獨資經營

2018-05-26 11:07

彭博：小米計畫6月7日進行上市聆訊

2018-05-26 10:21

大陸A股短震 連3日收黑

2018-05-26 09:20

FII在陸掛牌 1,400萬戶瘋搶

2018-05-26 01:03

財經觀點／大陸經濟 轉向高質量發展

2018-05-26 00:30
看更多

熱門文章

台布斷交 陸點名下一個國家：史瓦帝尼

2018-05-27 10:23

「家教甚嚴」拒親密接觸… 同居3年才知男友是女的

2018-05-27 16:19

嚴審陸人來台 江宜樺批：這是恐怖主義的作法

2018-05-27 16:37

2美艦駛入西沙12海浬 再添緊張

2018-05-27 21:22

重慶現「天價小麵」 一碗台幣6248元訂位還全滿

2018-05-27 17:25

央視自曝鱒魚充鮭魚 大陸網友嘩然

2018-05-27 10:59

習近平固守主場 陸外交分工現雛形

2018-05-27 14:23

現出原形？沒P圖被識破 仙氣網紅變「大媽」

2018-05-27 17:16

遼寧艦抵達大連 雙航艦首次「同框」照片走紅

2018-05-27 20:56

西沙觀光排除港澳居民 理由：軍事設施很敏感

2018-05-27 18:21

陸媒：美極限施壓政策不成功「川金會」有望舉行

2018-05-27 17:42

中國政府扶貧 貧戶家門口要被掛牌示眾

2018-05-27 20:11

大陸東北火車停駛 金習再會？

2018-05-27 13:02

邊旅遊邊買房 大陸炒房團前進越南

2018-05-27 10:51

繼中興後 中國監視器業者也被美國盯上

2018-05-27 19:03

天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14

大陸國防部：美艦擅入西沙領海，侵犯主權，已警告驅離

2018-05-27 22:51

昆山試驗區將爭取開展對台「同城待遇」試點

2018-05-27 23:54

大陸：希望「川金會」能按計劃舉行

2018-05-27 16:29

2015年「被退休」…大白兔奶糖教父呂永杰證實被查

2018-05-27 16:10

北京藏傳佛教寺院西黃寺 300年來首開放

2018-05-27 17:22

香港團體 聲援旺角事件被捕人士

2018-05-27 19:12

科技防弊！陸大學考試 考生虹膜驗證入場

2018-05-27 11:34

景區大玩不完 中國井岡山門票「一票制」被接連投訴

2018-05-27 17:18

陸企名人堂／營運一姐錢治亞 瞄準陸咖啡藍海

2018-05-27 13:10

邊看景邊看房…當局收緊政策 中客「越」界炒房

2018-05-27 16:26

門票政策反覆 鳳凰古城又要收費？官員拒答掛電話

2018-05-27 17:10

完整修復兵馬俑第一人 考古學家趙康民逝世

2018-05-27 13:27

昆山倡台企轉型 有台廠機器換人減半人力

2018-05-27 22:37

陸多名律師被吊照 分析：政權不安加強維穩

2018-05-27 13:12

不理北京警告 港支聯會仍高喊結束中共一黨專政

2018-05-27 17:50

北京市將開放地下室 供便利型商店進駐

2018-05-27 19:27

陸掀人才爭奪戰 送房送戶口

2018-05-28 00:00

中國詩人北島中風後拾畫筆 巴黎首辦畫展

2018-05-27 16:03

陸赴大馬蓋鐵路 恐喊卡

2018-05-28 00:00

台灣冠軍 大陸開館

2018-05-28 00:55

李時珍誕辰500年 兩岸中醫聚湖北

2018-05-28 00:55

江宜樺批嚴審陸人來台

2018-05-28 00:00

陸人才爭奪戰...社會福利 最大誘因

2018-05-28 00:00

上海搶才 向全球名校畢業生招手

2018-05-28 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top