世界製造大會 氣象無人機吸睛

2018-05-28 00:55 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



5月25日至27日在安徽合肥舉行的「2018世界製造業大會」上，一批先進製造業的前沿技術和創新成果集中亮相，展現出中國大陸製造在新一輪擴大開放中的新圖景。

新華社報導，展會上，由中國航天科工二院23所和安徽天路航空科技股份有限公司共同研發的氣象大型無人機引人注目。這批無人機已試飛成功，裝載探空下投設備飛行時長4小時，飛行高度達到6000公尺，填補中國大陸在利用大型無人機開展下投探空觀測氣象方面的空白。

中國氣象局探測中心基地室主任張雪芬表示，大型無人機投入使用後，將為中國大陸開展颱風探測、生態監測、人工造影作業和收集惡劣天氣氣象數據提供最尖端的技術支持。

大會上發布的「中國先進製造業產業地圖」指出，中國大陸先進製造業重點領域步入發展快車道，正積極部署和推廣先進製造技術。先進製造業總體格局是呈「一帶、三核、兩支撐」特點：「一帶」指沿海經濟帶，「三核」是環渤海、長三角、珠三角三大核心區，「兩支撐」是中部地區和西部地區重點城市圈。

位於「兩支撐」之一的中部地區重點城市圈的安徽合肥，率先引領產業集聚發展基地的模式，形成新型顯示、集成電路、工業機器人、新能源汽車、智能語音、高性能材料等先進製造業特色產業集群，世界級先進製造業集群加快培育，吸引許多外資企業入駐，共同打造先進製造業。

2017年，中國大陸製造業新設立外商投資企業4986家，同比增長24.3%。外商投資重點逐步拓展到計算機、集成電路、智能製造等高新技術領域。大眾、蘋果等世界知名企業的身影已遍布中國大陸東中西部地區，多數企業獲得良好的投資回報。

中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所綜合研究室副主任楊長湧表示，在推進經濟高品質發展的新時代，必須在更廣範圍、更深層次利用境外優質資本、技術和人才資源，增加中高端產品和服務供給，更好地彌補服務業發展相對滯後、製造業整體仍待提升等短板，推動供給側結構性改革。