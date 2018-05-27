小米掛牌近了 估值700億美元

2018-05-27 00:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



小米董事長雷軍 中新社 分享 facebook 彭博資訊援引知情人士透露，大陸手機品牌小米計劃6月7日進行上市聆訊，預計融資100億美元，如獲得香港聯合交易所批准，小米預計6月中下旬對IPO定價。估值預料將達600億至700億美元。

知情人士透露，小米公司近期一直在討論IPO的估值，預計兩周之內開始上市路演（Road Show），啟動招股程序，屆時將公布最新的招股書。

華爾街見聞報導，根據被詢價的投資者透露，小米已確定基石投資者人選為數家重量級國際投資機構，也包括大陸國資公司。每家基石投資者，均由小米總裁雷軍親自拜訪敲定。

小米基石投資者中，或許將包括新加坡政府投資公司GIC Private Limited和中國人壽；最終招股價、基石投資者名單及認購情況將在招股書中公布。

香港目前正大力吸引高科技企業赴港上市，港交所4月為此修改規則，允許「同股不同權」架構的企業可申請上市，小米是港交所新規的第一個受益者。

大陸媒體日前獲悉，小米基石投資近日已經結束，投資銀行已向市場展開首輪招股詢價，估值區間為630億至680億美元，較此前1,000億美元的估值大為縮水。

目前小米逾70%的收入來自銷售智能手機，定位是一家互聯網公司而非硬體公司。雷軍堅持認為，小米的真正目標是成為一家互聯網服務公司，通過廣告和網路遊戲來盈利。

有投資人分析，小米業務發展、商業模式展開形態還未到成熟、穩定形態。小米降低估值的原因，也可能包括小米自己的定位和業務現狀不完全一致、過於樂觀等等。

小米在去年進入西班牙市場後，法國首家小米授權店5月22日在巴黎開業；小米未來計劃在法國、西班牙和義大利開啟更多門市。