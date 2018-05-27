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大陸連鎖超商 衝破10萬家

2018-05-27 00:32經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

中國大陸連鎖超商今年首破10萬家，市場規模逾人民幣1,900億元（約新台幣9,000億元），在外賣、無人商店強力競爭下，羅森今年轉虧為盈、全家持續獲利、7-11還在急起直追，超商開店數量和日均銷售額都有二位數年成長。

中國連鎖經營協會與波士頓諮詢發布《2018年中國便利店發展》最新統計，今年超商總數已逾10.6萬家，以23%增速拓展，市場規模超過人民幣1,900億元。

經濟日報提供
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大陸超商總數雖然首次突破10萬家，但換算之後，平均每1萬人有一家便利商店，密度是台灣的五分之一。

聯商網報導，就發達國家的經驗來看，人均GDP超過1萬美元，超商就會進入爆發增長期，可以達到平均3,000人就有一家超商的密度。大陸的人均GDP預計到2020年便能達到1萬美元，因此超商市場商機指日可期。

據《2018年中國便利店發展》報告統計，連鎖超商的開店數量和日均銷售額都出現二位數的年增長，但壞消息是店租又漲了，而且租金成本上漲18%。

中國連鎖經營協會指出，門店租金和人力成本年年高漲，是超商經營最大的挑戰。整體來看，歷年超商普遍經營虧損，但全家從2012年已經盈利，羅森則是今年開始轉虧為盈，7-11則是逐年縮小虧損，單獨門店也有盈有虧。

據統計，以毛利率來說，84%的中國便利店毛利率低於30%；就淨利潤而言，77%的便利店淨利潤率在4%以下。而平均單店日銷售約人民幣5,000元，年增長10%。特別的是，在外賣、無人商店的競爭挑戰下，超商在傳統零售體系勇於創新，便利店企業對新技術的投資幅度大幅上升236%，挑戰物流升級。

中國連鎖經營協會會長裴亮指出，連鎖超商開始從消費者需求出發，帶動消費服務升級，尤其關注年輕消費族群的需求變化，出現良性競爭發展。

中國連鎖經營協會同時發布2018年中國便利店TOP70榜單，進榜的超商前十強，排名是中石化易捷、中石油昆侖好客、美宜佳、天福、紅旗連鎖、中國全家、人本超市、365超市、711中國大陸、上海聯華快客等，而羅森、蘇果、便利蜂、猩便利、繽果盒子等也緊追在後。

超商人民幣

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