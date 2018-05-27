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貓眼鄭志昊 打造影視獨角獸

2018-05-27 00:37經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

貓眼微影CEO鄭志昊
貓眼微影CEO鄭志昊
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貓眼與微影時代去年9月合併成「貓眼微影」，成為大陸電影票售票平台龍頭，被列入獨角獸企業名單，今年有望赴港掛牌。公司CEO鄭志昊表示，不能做好產業，會輸得很慘。

彭博資訊報導，貓眼微影正籌劃在香港上市，籌集約10億美元，將於今年完成上市。貓眼電影母公司光線傳媒公告，騰訊向貓眼投資人民幣10億元，持股5%，公司估值超過人民幣200億元（約新台幣952億元）。

鄭志昊曾負責騰訊QQ空間、照片服務等社群分享平台的長期發展，後來去貓眼電影，加入「互聯網+文化娛樂產業」的創業大流。

去年網路票務平台貓眼市占率51.5%，阿里影業旗下的淘票票占30.9%，兩家拿下市場大餅80%。

在行業變遷中，他一直在思考，在大陸，創新、創業的機會究竟在哪裡？該怎麼駕馭這樣的機會？「貓眼微影代表數據服務」，曾經電影行業對貓眼存在諸多不理解，但現在行業已經越來越習慣用來自貓眼的數據、方法、技術去指導自己的宣發策略和預算。

經濟日報提供
經濟日報提供
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鄭志昊表示，以前只要產品做到極致，只要服務能保證管道順暢，只要口碑打出來，就能迅速獲取紅利。但產品思維有瓶頸的，如今需要有一個產業思維視角，要去關注整個產業鏈的邏輯關係，資本、技術、流量對這個產業的助推效果。

「尤其是當流量都被巨頭壟斷時，怎麼去獲得更多的流量？」鄭志昊說，這不僅是增量的競爭，還有存量和供應鏈間的博弈。如果不能做好產業，不能理解新的產業需求和產業共同成長，並和這個產業形成一個共生體，我們會輸得很慘。

鄭志昊觀察產業趨勢認為，網路下半場的創新法則：連接、賦能、破界。現在，行動網路的紅利，人口的紅利都在面臨枯竭，而中產階級文化娛樂生活的消費升級，以及城市化的紅利正在到來。特別是文化娛樂部分，貓眼也對參與電影製作和投資感興趣。

貓眼以數據為中心的服務更加完善，但若要成為一家超級公司，無論是用戶觸達能力、人工智慧及大數據應用能力，還是對內容的把握能力，對IP（智慧財產權）運作的每一個環節都需要繼續做深。這也是新貓眼在接下來重點著力的方向。

鄭志昊說，過去一年，產品成長集中在十大巨頭的流量上，很多資源和資本都已被固化。但大家一定要有耐心，等待下一個大的浪潮來臨前，在更難挖出水的地方，挖出泉。

電影人民幣創業

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