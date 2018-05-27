零壹空間CEO 太空夢成真

2018-05-27 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



零壹空間CEO舒暢 分享 facebook 成立不到三年的零壹空間科技公司，5月17日成功發射中國大陸首枚民營自研商業火箭OS-X型「重慶兩江之星」，以低成本的運載火箭打進商機龐大的太空市場。

零壹空間的創辦人兼CEO舒暢是「85後」的年輕人，2015年8月成立公司，立志要成為中國的Space X。他在募得約人民幣1,000萬元（約新台幣4,700萬元）資金後，開始建造火箭，當時遭到許多質疑與嘲笑，被網友認為是在做白日夢。

2010年3月，舒暢從北京大學光華管理學院金融碩士畢業，爭取到中國航天科技集團公司成立的航天產業基金做實習生，並在三年期間對航太領域進行了解。

2014年11月，大陸官方推出政策鼓勵民營企業進入衛星市場，民營微小衛星企業如雨後春筍般湧現，但幾乎都計畫要透過美國Space X發射。舒暢「做火箭」的想法慢慢清晰起來。

經濟日報提供 分享 facebook 舒暢說，2015年大陸開放太空領域市場後，原本打算投資，但找了一年沒找到合適的，於是他決定自己幹。

2015年8月，舒暢放棄金融管理高薪職務，成立北京零壹空間科技公司，註冊了中國大陸第一張民營火箭公司執照。同年底，零壹拿到人民幣1,000萬元天使融資，定位為500公斤以下的商用微小衛星、小型航空器提供發射服務。

舒暢說，公司創立後，團隊成員經過了無數次的商討、論證，最終確定了現在的方向與定位：以運輸火箭為業務核心。經過辛苦的研發與付出，也換來了收穫。

舒暢的計畫曾遭到許多質疑與嘲笑。當時在知名網路社區「知乎」，有人發文稱「1,000萬想要造火箭，恐怕是在白日作夢。」舒暢看了沒有回文，他的老師和航太界前輩也都說，由於國情不同，中國不太可能讓民營資本來造火箭。

1,000萬元就想造火箭，舒暢的起點確實無法與Space X相比，但他打造「合夥制文化」，組成平均年齡只有32歲的年輕技術團隊，以提供用戶「質優價廉」為目標研發。隨著火箭發動機研發成功，零壹空間至今已募到超過人民幣5億元。

零壹空間科技公司這次成功發射的OS-X型火箭，從研發到首飛只花一年時間，成本控制在每公斤1萬美元左右，比目前國際上普遍報價便宜三分之一，因為它靠著創新科技大幅減重。

舒暢說，他今年再回到知乎去看那則發文，當時的發文人又發了文章，表示收回當年的話，也對零壹空間表示欣賞和支持，希望他們再接再厲。