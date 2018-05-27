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陸頂大畢業生 月薪達4萬

2018-05-27 00:37經濟日報 記者許依晨／綜合報導

今年畢業季即將來臨，大批新鮮人等著進入就業市場，大陸薪酬網近日公布一份「2018年中國大學畢業生薪酬排行榜TOP200」，排名居冠的北京清華大學平均月薪達人民幣9,065元（約新台幣4.25萬元），排名墊底的西安建築科技大學只有約新台幣1.6萬元。

據統計， 今年大陸高校（大學）畢業生人數達到820萬人，再創新高。相比2017年大幅增加近25萬人，高校畢業生面臨較大的就業壓力。

大陸大學應屆畢業生的薪資因為學校、地區、科系等因素，存在相當大的差距。根據這份薪酬數據，前200名高校的2017屆畢業生平均月薪在人民幣一萬元以下，其中月薪超過9,000元的共有四所，超過8,000元的有42所，超過5,000元的共有134所。

其中，北京清華大學畢業生平均薪酬最高，達到9,065元，北京大學9,042元居次，第3名是北京外國語大學的9,020元。排名前十的大學除浙江大學（8,810元），其他都是位於北京、上海的一流名校。位居前十的高校還包括上海交通大學、對外經濟貿易大學、外交學院、復旦大學、同濟大學和中央財經大學。

整體來看，排名靠前的大多是原「985」和「211」重點建設高校，普通高校畢業生薪酬水準差距較大。

從上榜高校所在城市來看，一線城市的高校在畢業生薪酬上明顯占據優勢。除浙江大學外，位居前十的高校均為北京和上海高校。位居前20名的高校也僅有浙江大學和中國科學技術大學兩所高校不在一線城市。相比之下，位於中西部城市的高校畢業生待遇，普遍要比東部發達地區高校低不少。

眾多高校類別中，理工類、語言、財經院校一直深受企業青睞，本次上榜的北京外國語大學、外交學院、 上海外國語大學等高校排名均位居前30位，超過不少「985」和「211」高校。另外，對外經濟貿易大學 、中央財經大學、上海財經大學、上海對外經貿大學等財經類高校排名也非常前面。

高校北京大學上海

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