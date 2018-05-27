途牛發展自營店 穩紮穩打

2018-05-27 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸線下門市和目的地業務的爭奪戰已打響，近年來參與爭奪線下門市資源的線上旅行社，並不只攜程。

攜程競爭對手之一途牛日前發布數據指出，途牛線下自營門市數量已達到220家。不同於攜程線上下門市擴張時，更多地選擇加盟店模式，途牛更傾向於自營門市的構建。

界面新聞報導，途牛旅遊網CEO于敦德表示，客戶哪裡密集，途牛就去哪裡開直營門市，提供服務。

途牛於24日發布第1季財報顯示，截至2018年4月30日，途牛今年共計新增51家自營門市。

澎派親聞報導，相比加盟模式，自營模式擴展速度並不占有優勢，但更利於標準化和細節掌控。

途牛旅遊網首席財務官辛怡表示，今年第1季，自營門市對公司總交易額的貢獻首次超過10%。

未來隨著銷售網路的拓展和獲客成本的下降，以及服務網路的完善和採購優勢的擴大，途牛的運營效率將會持續提升。

北京聯合大學副研究員楊彥鋒分析，途牛一直想在上下游產業鏈開拓，而「目的地」這一端的機會還比較大。目的地特點是單個市場比較分散、規模較小，在這樣的市場上，目前還沒有哪家旅行社或在線旅行社（OTA）能把它吃透、一統天下，在目的地上增加自營，是增加壁壘的好方式，途牛這是向資源端靠攏。

楊彥鋒指出，攜程在目的地方面有較好的發展，同程、藝龍幾乎還沒有開始。