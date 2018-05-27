陸旅遊網搶市 攻實體通路

2018-05-27 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸線上旅行服務公司攜程25日舉行「到站遊」戰略發布會，宣布將透過與旅遊目的地「門市+小交通+X」的線上線下全面合作。顯示線上旅行社對於線下門市的資源爭奪戰已經展開。

攜程日前發布第1季財報中，就透露目前攜程在全大陸的線下門市簽約總數已達1,107家，包括去哪兒和旅遊百事通門市後，預期到今年底，整個攜程集團在全大陸開設8,000家門市。 經濟日報提供 分享 facebook

澎派新聞報導，攜程場站事業部CEO陳江表示，雖然線上消費已經被人們普遍接受，但仍有許多消費者，希望能透過線下面對面的交流，購買旅遊產品和服務，這也代表線下門市業務將有更多的發展空間。

陳江指出，線下門市並不只是攜程線上產品的一種銷售通路，而是可以提供更多延伸服務。即使是對於已經預定了線上產品的遊客，線下門市也可以再為他們提供租車、餐飲等多種服務。

攜程顯然看到線下門市潛藏的價值，根據第1季財報公布的數據，攜程線下門市總交易額較同期增50%。

攜程方面表示，隨著線上線下的庫存整合，傳統旅行社門市產品單一的問題也得到解決，特別是為二三四線城市的消費者，提供極大豐富的產品選擇，滿足跟團遊、自由行、訂製遊、目的地成團、單項服務、當地玩樂等多樣化需求。而攜程在部分門市，自由行產品的訂單占比已經達到20%以上。

攜程無疑是希望進一步分享線下門市業務這塊蛋糕，在擴張門市的同時，也看到門市可帶來更多旅遊目的地上下游產品串聯的可能。

根據到站遊戰略規劃，產品將以交通場站、碼頭、遊客集散中心、大型景區等交通集散樞紐、遊客集散地為中心點，落地攜程線下體驗店，產品業態則包括旅遊、文創、服務、租車、當地特產、商業產品等。