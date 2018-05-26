馬化騰：中國基礎科學弱 行動支付是表面輝煌

2018-05-26 19:09 中央社 上海26日電



中國網路公司騰訊董事會主席馬化騰今天在一場演講中說，中國基礎學科非常薄弱，行動支付的發展只是表面輝煌。 財經網 分享 facebook

中興事件讓中國網路公司騰訊董事會主席馬化騰有感而發。他今天在一場演講中說，中國基礎學科非常薄弱，行動支付的發展只是表面輝煌，實際上如同「海灘上建樓，一推就倒」。

綜合新浪科技和騰訊科技，馬化騰今天在「未來論壇X深圳峰會」演講上指出，中國的科技應用在行動支付方面已經全球領先，但在基礎科學研究方面，基礎還相對薄弱。

中國第二大通訊設備製造商中興通訊日前遭美國企業斷供零組件，引發企業和產業危機。

馬化騰說，中興事件讓大家清醒的意識到，「移動（行動）支付再先進，沒有手機終端，沒有芯片（晶片）和操作系統，競爭起來的話，你的實力也不夠。」就算中興事件得到解決，也還是不能掉以輕心。

他說，很多人說中國有「新四大發明」，行動支付領先全球，但這些都是表面的輝煌，彷彿海灘上建樓，一推就倒。他認為應該要投入更多資源去做基礎科學研究。

至於騰訊會怎麼做，馬化騰說，騰訊對晶片產業未必擅長，但優勢是有海量數據，或許可以透過用戶對晶片的需求，來倒逼晶片設計。

他說，作為應用開發商，也可以直接推出更多在國產晶片上執行的操作系統服務，但這難度不小，也很有前瞻性，而且有可能永遠做產業上的「備胎」，不會真的被市場使用。但他認為這是有價值的事，是一個思考方向。

馬化騰強調，要發展基礎科學研究，還有很多事情要做，包括政府、產學研等幾方面都要通力合作。