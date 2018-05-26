馬化騰：大陸基礎學科薄弱 行動支付等只是表面輝煌

2018-05-26 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



騰訊控股董事會主席馬化騰，26日表示最近中興科技遭美國制裁，算是把大家打醒了，很多人評價，中國大陸有新四大發明，行動支付領先全球等等，但這些都是表面的輝煌，仿佛海灘上建樓，一推就倒。

新浪科技報導，馬化騰在深圳舉辦的未來論壇X深圳峰會上表示，大陸科學和科技有個特點，北方關注基礎學科，南方科技應用較強，「的確如此，騰訊等互聯網公司，都屬於科技應用，若回歸到基礎學科都非常薄弱。」

馬化騰呼籲，大陸的科技公司不能再抱有僥倖心理，一定要投入更多資源在基礎科學方面。

他坦言，很多基礎學科投入巨大，但短期不太賺錢，相比之下，「貿工技」顯得更加簡單，所以大陸科學若要發展，需要政府產、學、研的通力合作。

馬化騰表示，最近也在思考，騰訊應該做什麼，有很多人提過建議，例如做晶片等，但是目前這些產業鏈距離騰訊很遠，騰訊的優勢是有海量數據，或許可以透過使用者對晶片的需求，來倒逼（逆向促使）晶片設計。

他指出，除此之外，若投資一些晶片的研發，更能推動行業發展，但這一領域騰訊未必擅長，還需要借助其他產業鏈來完成。

還有人向馬化騰提議，許多大學的經費有限制，企業是否能用資金吸引科學家回到大學，促進人才培養，「這些對我都有啟發，也是我的思考。」