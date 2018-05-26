李彥宏：不擔心人工智慧會控制人類

2018-05-26 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



是否會擔心人工智慧（AI）取代人類，百度董事長李彥宏26日表示，AI的使命不是替代人，而是讓技術忠誠於人類，服務於人類，讓人類的生活變得更美好。

澎派新聞報導，李彥宏在2018年中國國際大數據產業博覽會上，發表「為了一個更美好的AI時代」主題演講，他表示在今年全國「兩會」時，自己被問得最多的是無人車什麼時候量產。

李彥宏指出，當時回答今年7月無人車就可以量產，現在已經到5月，還剩下一個多月時間，他有期望、有焦慮、有擔心，「不是擔心這個車量產不了、下不了線，我在擔心這個車是否有足夠的安全。」

李彥宏表示，對於百度而言，安全是自動駕駛最最重要的一個方向，是百度的第一天條，「什麼東西都可以錯，但是這個東西不能錯。一旦錯，一旦出事，就有可能使得整個技術的推進停滯一年到兩年。更重要的是，人的安全是最最寶貴的，是我們最看中的，我們不能夠在這方面容忍錯誤。」

他在現場播放了一段影片，影片裡的情景是，百度無人車在轉彎調頭時，旁邊跑出來一隻小狗，無人車正確在小狗面前停下來，讓小狗過去之後才接著開。

李彥宏坦言，這其實是一個比較難的東西，無人車在高速公路、封閉公路上快速行駛其實是相對安全，路況比較簡單，而在開放城市道路上，有人，有各種各樣預想不到事情，車能不能很好控制自己，是一個非常難的問題，要解決了這個問題，車才能真正變成無人車，才能夠自動駕駛。

他指出，百度不是造車，而是一個完全開放的平台，「我們的技術透過開放原始程式碼、開放數據，讓所有想造無人車的生產廠商能夠從中獲益。」

李彥宏進一步解釋，從代碼的開放到後來量產，中間又增加了很多新代碼，其中接近50%的代碼是為了安全而增加，「真的要量產了，真的要下線進入商用，真的要載人了，我們不能讓它錯，所以大量的經歷放在了安全上，要符合車規。」

他坦言，在兩三年前，無法想像到今年可以看到沒有駕駛、沒有方向盤的車能夠在一些封閉的場景中使用。

李彥宏相信，這種狀態會越來越好，不僅僅是像百度這樣的公司在推進無人車在車層面技術的演進，還有一個很重要的方向，是政府在推動基礎設施方面的演進，越來越多地在道路上布置各種各樣的感測器，讓車可以更低的成本、更高的精確度識別各種各樣的障礙物和交通規則。

對於人工智慧時代，李彥宏認為有四個需要共同遵循的理念和規則。

首先，人工智慧的最高原則是安全可控。一輛無人車如果被駭客攻擊了，它有可能變成一個殺人武器，這是絕對不允許的，一定要讓它是安全的，是可控的。

其次，需要認真思考如何能夠在新時代讓所有企業、所有人能夠平等獲取AI的技術和能力，而不僅僅是少數大公司的專利；如何能夠防止在人工智慧時代因為技術的不平等導致人們在生活、工作各個方面變得越來越不平等。

第三，希望透過人工智慧、個性化推薦，能教人學習，讓人變成更好的人。