馬雲：機器智慧、IoT和區塊鏈 將讓社會面臨挑戰

2018-05-26 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



阿里巴巴集團董事局主席馬雲，26日出席第二十屆中國科協年會開幕式並發表題為「因為相信，所以看見」演講。馬雲認為，未來10到20年以內，將有三大技術讓人類面臨挑戰：機器智慧、IoT和區塊鏈。對於區塊鏈，他認為區塊鏈不是泡沫，但今天的比特幣可能是泡沫。

新浪科技報導，馬雲在演講開場首先強調了技術的重要性。他表示，沒有技術就不可能有阿里巴巴，阿里巴巴的發展也充分享受了科技發展的紅利。

馬雲指出，小時候沒想過當老師，是不想當；沒想過當科學家，是因為不敢想，科學家和企業家非常相像，過去的士農工商，企業家排在最後，而科學家都排不上號。

不過他表示，在過去一百年，因為科學家和企業家的崛起，在社會進步方面起到了超乎尋常的作用。

馬雲指出，大的技術革命需要50年時間，前20年是技術革命，後30年是應用革命。互聯網技術同樣，未來30年不是互聯網公司多麼成功，而是用好互聯網技術的公司成功。

因此他認為，在這個快速發展的時代，更要重視基礎科學的研究，「創新是逼出來的，不是任務和資金堆出來的，任務和資金不可能堆出創新和科研成果。」

馬雲舉例，自己剛從以色列回來，以色列沒有國內市場，沒有自然資源，但被逼出來搞出科學研究，而中國大陸有巨大的市場，更應該有自己獨特的研究項目，「未來企業的利潤一定來自基礎創新而不是規模。」

馬雲認為，目前許多技術還停留在概念炒作和純商業的應用上，他舉例現在很多人擔心機器會控制人類，「我認為這永遠不可能。機器永遠不可能戰勝人類，因為機器只有chip（積體電路），人類有heart。」

他指出，未來不是萬物像人，而是像人一樣學習和思考，未來機器要瞭解人類不瞭解的問題、解決人類解決不了的問題。

就機器智慧而言，他認為人類是有智慧的，動物是有本能的，機器是有智慧的。馬雲不認同人工智慧的概念，認為人類把自己看得太高，「人類對自己大腦的瞭解還不到15%，我們怎麼讓機器像我們一樣思考？」

而對於IoT，他認為IoT時代也根本沒有到來，今天的IoT僅僅是很多賣硬體或者賣軟體的人找個理由賣得更好而已。

對於區塊鏈，馬雲表示區塊鏈不是泡沫，但今天的比特幣可能是泡沫。「區塊鏈不是金礦，是打開數字金融金礦的一個巨大工具和應用，是數字時代隱私和安全的解決方案。」

他還舉了之前在公司一個婚禮上的例子，一個工程師在自己的徵婚簡歷上說自己是工程師，沒有一個人看，但改成區塊鏈工程師後有381個人給他寫信。

馬雲指出，面對這三大技術，我們必須有高度充分的認識，特別是IoT對製造業的衝擊遠遠會超過大家的想像，電商對零售的衝擊，很多零售行業沒做好準備，而這三大技術將對我們每個人的工作產生巨大的影響。

他認為，過去200年科技讓人類學會探索外部世界，而未來200年人類將推探索自己內心世界。「人類其實真正瞭解自己還不是太多，未來的人可能要活到150歲，未來的人一天可能只工作三個小時，未來的人一輩子可能要去300個城市，所以過去的200年以製造業帶動就業，未來200年製造業將不帶動就業，未來200年服務業將會帶到巨大的製造業。」