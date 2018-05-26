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彭博：小米計畫6月7日進行上市聆訊

2018-05-26 10:21聯合報 記者林宸誼╱即時報導

知情人士透露，小米科技計畫於6月7日進行上市聆訊，預計融資100億美元，如果獲得港交所批准，預計6月中下旬對IPO定價。

上市聆訊，是指在香港港交所對申請上市的公司在上市前進行全面評估，待有關專家當面評估是否通過上市。

彭博報導，消息人士指出，小米公司近期一直在討論IPO的估值，大約在600億到700億美元區間。

此外，小米基石投資近日結束，投行已向市場展開首輪招股詢價，估值區間為630到680億美元，相較之前1000億美元估值大為縮水。

小米預計兩周之內開始路演，啟動招股，屆時將公布最新的招股書。

據被詢價的錨定投資者透露，小米已確定基石投資者人選，為數家重量級國際投資機構，也包括中國大陸國資，每家基石投資者均由小米董事長雷軍親自拜訪敲定。

小米基石投資者中或包括GIC Private Limited（新加坡政府投資公司）和中國人壽，最終招股價、基石投資者名單及認購情況將在招股書中公布。

香港目前正大力吸引高科技企業赴港上市，港交所4月為此修改了規則，小米是港交所新規的第一個受益者。

港交所上市新規生效3天後，5月3日一早，小米集團向港交所遞交IPO招股書，中信里昂、高盛與摩根士丹利為聯席保薦人。

目前小米逾70%的收入來自銷售智慧手機，定位是一家互聯網公司而非硬體公司。雷軍堅持認為，小米的真正目標是成為一家互聯網服務公司，通過廣告和網路遊戲來盈利。

有投資人分析，小米業務發展、商業模式展開形態還未到成熟、穩定形態，小米降低估值的原因，也可能包括小米自己的定位和業務現狀不完全一致、過於樂觀等等。

小米本周在法國巴黎開出第一家門市，未來計畫在法國、西班牙和義大利開始更多門市。不過，目前小米還沒有在美國銷售手機，只是通過亞馬遜和沃爾瑪銷售一些電子產品。

小米科技董事長雷軍。站長之家
小米科技董事長雷軍。站長之家
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