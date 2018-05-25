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鴻海FII申購倍數711倍 最終中籤率0.34%

2018-05-25 09:57中央社 台北25日電

鴻海旗下工業富聯FII今天公布IPO股票網上申購情況和中籤率，有效申購戶數達1432.73萬戶，申購倍數達711.06倍，最終中籤率約0.34%。

工業富聯今天公告首次公開發行A股股票網上申購情況及中籤率。根據上海證券交易所提供數據，此次網上發行有效申購戶數達1432.73萬戶，網上發行初步中籤率約0.14%。

不過根據工業富聯公布的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數達711.06倍，高於150倍，工業富聯決定實施回撥機制，網上發行最終中籤率約0.34%。

中國大陸媒體報導，因為申購倍數啟動了回撥機制，工業富聯從網下發行的新股中，回撥一部分到網上再抽籤，讓最終中籤率提高。工業富聯最終中籤率0.34%，是新股發行新規以來的第三高中籤率新股。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，招股作業持續進行，28日公布中簽號碼，28日繳款。法人預估，工業富聯最快5月底在上海A股掛牌上市。

工業富聯首次公開發行不超過約19.69億股，此次發行價格每股人民幣13.77元，本益比17.09倍，募集資金總額約人民幣271.2億元，發行股份占發行後公司總股本約10%，發行後公司總股本約196.95億股。

展望今年上半年，工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

從客戶端來看，招股書內容指出，工業富聯的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

根據鴻海公告，間接持有工業富聯約94.223%股權。

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