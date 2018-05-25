金鷹首家7-ELEVEn 下周三南京開業

2018-05-25 02:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／綜合報導



去年底取得大陸江蘇省7-ELEVEn經營權的金鷹商貿集團宣布，江蘇首家7-ELEVEn將於下周三（30日）在南京金鷹珠江路店開業。金鷹7-ELEVEn將強調商品的差異性，而為維持消費者的新鮮感，每個月還會更新10%至15%的商品。

金鷹商貿集團為香港上市公司，創辦人王恒1948年出生於廣州，但成長於台灣，1969年畢業中國文化大學，隔年即移民美國，並於1992年來到南京創業。

根據金鷹集團微信公眾號昨（24）日發布的訊息，金鷹國際商貿集團超市＆便利店副總經理吳溢展表示，金鷹7-ELEVEn進入南京，就是要帶給南京市民差異化商品，這也象徵金鷹正式進 軍便利店事業。

吳溢展說，「在5月30日即將開業的南京金鷹珠江路店中，鮮食日配占比將超過55%，剩餘45%為正常商品。與其他便利店不同，金鷹7-ELEVEn尚有70%的差異商品，這是我們的優勢。」

吳溢展表示，光是米飯、麵包、熱菜就有100多種供顧客選擇。此外，金鷹7-ELEVEn的米飯包含麵包製作的酵母都和別人不同，米飯會講究到本身的加工、溫度，以及微波後或現成的Q度和口感。除自有品牌外，金鷹7-ELEVEn選擇售賣的產品和品牌都是位於排行榜「TOP3」的高端產品和品牌。

此外，為滿足消費者「獵奇」的心理，吳溢展說，「金鷹7-ELEVEn便利店包含超市每個月要有10%-15%商品更換，並且要根據季節、天氣、動銷來更換產品。」

根據7-ELEVEn在北京、天津等城市的經驗，直營、加盟的比例基本遵循「二八原則」，亦即直營店占比20%，加盟店占比80%。金鷹7-ELEVEn預計今年底前也會放開加盟，但僅放開兩種形態的加盟，一是特許加盟，也就是常規的加盟商帶店加盟，金鷹7-ELEVEn將收取利潤分成。

第二種是委託加盟，即由金鷹7-ELEVEn先開出直營店，之後經過考核，選拔符合標準的內部店長委託加盟，自己當老闆。

金鷹珠江路店7-ELEVEn首家門店開業後，7 月金鷹7-ELEVEn將同期開出5家門店，年底預計將開出30家門店。