中國首季消費指數 10年新高

2018-05-25 02:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



尼爾森在北京發表2018年第一季度中國消費者信心指數報告顯示，第一季度中國消費者信心指數創10年來新高，達115點，較上季度增長1個點。

尼爾森表示，這一數據表明，隨著消費、投資、出口「三駕馬車」整體運行平穩，在中國經濟發展呈現出穩中求進、進中育新的態勢下，中國消費者信心指數穩步提升。

尼爾森報告顯示，一季度，中國消費者信心指數的增長是就業預期、個人經濟狀況和消費意願三大因素共同作用的結果。其中，就業預期從上季度的74點躍升至77點，成為領漲因素；個人經濟狀況和消費意願也實現小幅上揚，均增長一個點，分別為71點和62點。

從各級別城市來看，四線城市和農村地區的就業預期增長較為顯著。尼爾森數據顯示，四線城市從上季度的69點提升至71點，農村地區增長最為明顯，從上季度的78點躍升至83點，其他級別城市均保持平穩態勢。同時，就業預期的提升，也促進了當地消費需求的提升和消費升級。

尼爾森中國區副總裁丁玎分析說，中國的城鎮化力度隨「一帶一路」倡議發展進一步延伸，從沿海及東部地區城市群向中西部地區、東南地區拓展，從而帶動一批西北、西南下線城市的快速發展；同時，伴隨著新業態的出現和產業不斷下沉，為下線城市帶來更多的就業機會。

丁玎強調，在中國經濟保持穩速增長的背景下，產業結構的革新和新興產業會不斷出現，促使就業形勢向好發展；同時，內需成為拉動經濟發展的主要動力，將持續推動消費者消費意願提升。