貴州搶人大戰 開發區 可設獨立金庫

2018-05-25 02:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



貴州省政府新聞辦22日召開新聞發佈會表示，貴州出台「促進開發區改革和創新發展的意見」（簡稱「意見」），聚焦人才引領創新，計劃引進經營管理、金融等方面的人才，並鼓勵在符合條件的國家級和市州直管開發區設立獨立金庫。

中新社報導，「意見」提出，從2018年起，貴州力爭用3年時間，引進100名經營管理人才、金融人才、招商人才，按組織選拔任用程序到開發區管委會任正職或副職；引進100名以上帶技術、帶項目、帶資金的創新創業人才來開發區實施科技成果產業化，引領和帶動某一重點領域產業發展；引進100名以上專業技術骨幹人才、高級技能人才到開發區，促進項目與人才引進的有效對接，引導人才直接服務經濟發展。

此外，「意見」提出，在符合條件的國家級和市州直管開發區設立獨立金庫，支持開發區與地方財政實行獨立核算，在開發區推行企業化管理全員崗位聘用制和績效工資制，打破平均主義，獎勤罰懶，進一步激發內生活力。

貴州省副省長盧雍政說，貴州省商務廳正在起草開發區人才引進的實施方案，近期將向社會公佈。

近幾個月來，中國越來越多的省會城市提出了版本各異的人才落戶優惠政策，各地陸續上演「人才爭奪戰」。

其中，天津引才新政公佈20小時，就吸引了30萬人申請落戶。

貴州地處中國西南地區，近年來，相繼獲批建設國家生態文明試驗區、中國首個大數據綜合試驗區和國家內陸開放型經濟試驗區，經濟增速自2011年以來，已連續7年居中國前列。

貴州省人力資源和社會保障廳副廳長代兵說，要創新開發區人事和薪酬制度，建立選優用優、按績定酬的激勵機制，盡可能營造「事業留人、待遇留人」的小環境，使開發區既出「建設成果」，又出「人才成果」。