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國際名牌 在滬爭開首家旗艦店

2018-05-25 02:48聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

義大利百年經典運動品牌FILA在上海悅薈廣場的店舖日前完成升級，成為FILA中國區面積最大的旗艦店。與此同時，DeBeers旗下品牌Forevermark於上海興業太古匯開設全球首家旗艦店。五月以來份，商家們加快了在滬「首店」的開設。

中新社報導，首店是指在行業裡比較有代表性的品牌或新時尚的潮牌在某一區域開的第一家線下門店。

中國商務部上海特派員辦事處調查的數據，今年一季度，全國共有113家首店亮相，上海吸引了其中50家。2017年有226家首店進入上海市場，約占全國50%，同比大幅增長1.2倍，彰顯上海購物中心魅力。

廣受中國赴法遊客青睞的巴黎老佛爺百貨，最晚今年11月將在陸家嘴L+MALL開出其上海首店。據上海陸家嘴商業經營管理有限公司總經理賈偉介紹，L+MALL總面積14萬平方米，約有300家商舖，從目前招商情況來看，40%是浦東首店、華東首店和上海首店，老佛爺是其中最大的主力店。老佛爺方面則透露，其上海首店將會把更多「首店」、「首秀」引入中國，包括一些中國不多見的歐洲設計師品牌。

除了服飾、珠寶等品牌的首店，今年一季度進入上海的首店中還有超市賣場嘗試向小型化轉型的小店，有電商掘金線下新零售市場的品牌實體店，還有跨界融合主題餐廳及咖啡、小吃、拉麵等餐飲小業態。

業內人士稱，首店加速在申城聚集，打破了「你有我有、千店一面」的傳統商業格局，各大商圈、商廈重塑商業地標形象、爭做時尚潮流的策源地，顯示上海商業轉型升級的正在進行式。

南京路、淮海路兩條上海商業街早就聞名全國，而如今，這兩條街也是首店的主要集中地，以南京路為例，街上有138家中國旗艦店和76家亞洲旗艦店。上海提升消費能級的大手筆，從這兩條商業街所在的黃浦區的規劃中可見一斑。

黃浦區副區長陳卓夫表示，三年內，「兩街」商業地標性建築及「豫園」商圈改建的投入將達100億元人民幣，第一百貨、原太平洋百貨、淮海青少年商廈等都將進行改造，這些上海傳統地標性商業設施轉型後，新一批國內外知名品牌的旗艦店、體驗店、首發店將陸續入駐。

據上海商務委預測，2018年進入上海的「首店」品牌或將超過400家。

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