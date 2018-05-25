陸股解碼／內需題材 政策加持

2018-05-25 00:25 經濟日報 陳蓓娟



A股三大指數昨日全部下跌，滬深兩市成交金額合計未達人民幣4,000億元，成交量偏低，盤面上以海南類股漲幅相對顯著。

上證指數昨收盤3,154點，下跌14點，跌幅0.45%，上方面臨向下跳空缺口，且跳空位置與年線接近，量能持續壓抑指數表現，考量指數量縮築底，失守季線後短線偏震盪整理，現階段區間底部承接是較穩健的策略。

去年挹注中國出口表現的歐盟，今年整體GDP年增率可能增長趨緩，且美方對中施壓與日俱增，面對外需增長困境，為緩解GDP下行壓力，4月中共中央政治局會議提到擴大內需，從去年10月至今持續強調的消費升級，內需創造的投資機會是未來投資重點。

大陸中央主導特區規劃，創造的基建需求與金融服務可望支撐GDP走勢。目前大陸地產在股價、殖利率以及P/B，都具中長期的投資價值。

自4月降準開始，資金面應不會像年初預測的如此緊俏，應對外需環境不佳與金融嚴管政策推動，從第2季至下半年，貨幣政策可能相對寬鬆，市場活絡度也會較佳。資管新規實行很大程度緩解市場憂慮，促進銀行業估值回升，大金融類股中券商的P/B小於1，就價值投資而言，是布局機會。

在強調內需政策帶動下，百貨零售有結構性的改變，結合騰訊、阿里巴巴等電商進行改革，三、四線城市呈消費升級趨勢，食品飲料行業大眾消費強勁，需求景氣延續，未來利潤增速亦是投資題材。

（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）