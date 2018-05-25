聯想去年虧56億 高於預期

2018-05-25 00:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



聯想集團公布2017年財報淨虧損1.89億美元，高於預期虧損1.47億美元。 路透 分享 facebook

聯想集團昨（24）日公布2017年財報淨虧損1.89億美元（約新台幣56.9億元），高於預期虧損1.47億美元。分析認為，聯想這次的虧損主要是美國減稅引發的4億美元遞延所得稅資產減記所導致。

在聯想業績發布會上，媒體問聯想集團CEO楊元慶會不會考慮回A股市場，也給大陸的價值投資者一些機會？聯想集團財務長（CFO）黃偉明稱，「肯定會考慮，聯想是中國企業，需要一個平台讓中國投資者參與。公司正在研究這樣的機會。」

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聯想集團財報公告，去年全年收入454億美元，成長5.4%，高於市場預期443.8億美元。歸功於轉型的成效推動集團全年收入恢復成長，創下三年以來、史上第二高的水平。

分析認為，聯想這次的帳面虧損主要是美國減稅引發的4億美元遞延所得稅資產減記導致的，但長期來看，減稅政策將對聯想及其它在美經營企業構成長期重大利多。

去年第4財季淨利潤0.33億美元，低於市場預期1.13億美元。聯想集團昨日股價收在港幣3.91元，上漲2.08%。

證券時報報導，楊元慶昨發內部信稱，聯想的新篇章已經開啟。在第4財季，公司的營業額106億美元，提升11%，重回雙位數增長。公司的個人電腦和平板電腦業務營業額年增16%，達到四年來的最快增速。

楊元慶表示，最近公司遭受網路謠言（質疑聯想不愛國）的攻擊，在真相越辨越明的同時，讓我們專注於業務，用蒸蒸日上的業績不僅對謠言給予最有力的反擊，而且助力國家的偉大復興。

公告顯示，個人電腦和智慧設備業務的收入年成長8%至323.79億美元。數據中心業務的收入年增8%至43.94億美元。移動業務的收入按年減少6%至72.41億美元，其他商品及服務收入為13.36 億美元。

智通財經網報導，數據中心業務轉型繼續進展理想，去年第4季的收入年比年增加44%，是自併購System x以來取得的最高收入增長，亦是連續兩個季度年比年獲得雙位數增長。

此外，虧損亦連續四個季度按季收窄。移動業務於年內面對極度劇烈的競爭，集團因此重整其策略，透過專注發展具盈利的市場、繼續加強拉丁美洲及北美市場，以及減少開支，從而以達致大幅減少未來虧損的目標。