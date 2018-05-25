福建海絲核心區 5方面推進

2018-05-25 02:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建加快建設「21世紀海上絲綢之路」核心區，取得了明顯成效，未來將從五方面繼續推進。

中新社報導，近日，福建省「海絲」核心區建設工作領導小組辦公室副主任、福建省發展和改革委員會副主任葉飛文表示，福建以東南亞為重點區域，以海外鄉親為重要紐帶，加快建設「21世紀海上絲綢之路」核心區。

以互聯互通為例，福建整合優化沿海岸線資源，集中力量打造核心港區，建成萬噸級以上泊位171個，已具備停靠世界集裝箱船和散貨船最大主流船型條件；強化了福州、廈門「海絲」門戶樞紐機場功能。

福建省交通運輸廳披露，過去一年，福建港口貨物吞吐量5.2億噸，超過天津市；集裝箱1565萬標箱，超過台灣；集裝箱外貿航線121條，友好港口數量達到14個；全省機場國際航線達到53條，港澳台航線達到17條，旅客吞吐量突破4300萬人次。

經貿合作也是福建推進「21世紀海上絲綢之路」核心區建設一大亮點。統計數據顯示，2017年福建與「一帶一路」沿線國家貿易額3601.2億元人民幣、增長15.2%。而截至2017年底，僅在商務部門備案的福建對外直接投資企業和境外分支機構已達2533家、中方協議投資額266.4億美元。

福建將從五方面推進「21世紀海上絲綢之路」核心區建設：

一是推進設施聯通，開闢空中通道，強化「海絲」門戶樞紐機場功能，積極拓展境外航線，加密至「一帶一路」沿線國家航線；拓展海上通道，集中力量推進沿海核心港區建設，打造服務全國、面向世界的規模化、集約化、專業化港口群，開通和加密海上航線，推動締結友好港口。

二是推進貿易暢通，鼓勵福建企業到境外投資，發展新型貿易業態；從更高層面上吸引更多世界500強、全球行業龍頭企業和知名跨國公司投資福建；支持福建企業建設境外遠洋漁業生產基地、水產養殖基地等，完善中國—東盟海產品交易所等項目建設。

三是推進資金融通，加強鼓勵類對外投資項目的融資支持；推動設立「海絲」核心區建設基金等基金，引導和鼓勵民間資本助力「海絲」核心區建設；擴大中長期信用保險覆蓋面。

四是推進民心相通，強化華人華僑情感聯系紐帶，織密文化常態化交流紐帶；構建教育交流合作紐帶，支持廈門大學馬來西亞分校二期建設，支持華僑大學等高校海外辦學項目建設。

五是推進政策溝通，加強與「一帶一路」沿線國家特別是東盟國家的互動互訪，推動與有關國家部門和地方政府簽訂共建「海絲」合作備忘錄，力爭在重點合作領域達成政策共識，推進貿易和投資自由化、便利化。