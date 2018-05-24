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32歲工程師罹胰臟癌沒人肯開刀 絕望之際用這招救了自己

福建自貿試驗區 聚焦閩台金融合作

2018-05-24 12:21聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

廣東、天津、福建自貿試驗區改革開放方案出爐，大陸國務院今（24）日表示，三省聚焦服務實體經濟發展，其中，福建自貿試驗區加強閩台金融合作。允許自貿試驗區符合條件的銀行機構為境外企業和個人開立新台幣帳戶，完善兩岸貨幣現鈔調運機制。

福建自貿試驗區支持自貿試驗區內符合條件的台資金融機構在銀行間債券市場開展承銷業務。支持將海峽股權交易中心建成服務台資企業的專業化區域性股權市場。探索建立與台灣地區徵信產品互認機制。建立閩台金融溝通常態對接交流機制。

福建自貿試驗區圍繞進一步提升政府治理水平、深化兩岸經濟合作、加快建設21世紀海上絲綢之路核心區，提出了打造高標準國際化營商環境、推進政府服務標準化透明化和加強閩台金融合作等21個方面的具體措施。

廣東自貿試驗區圍繞打造開放型經濟新體制先行區、高水平對外開放門戶樞紐和粵港澳大灣區合作示範區，提出建設公正廉潔的法治環境、建設金融業對外開放試驗示範窗口，和深入推進粵港澳服務貿易自由化等18個方面的具體措施。

天津自貿試驗區圍繞構築開放型經濟新體制、增創國際競爭新優勢、建設京津冀協同發展示範區，提出創新要素市場配置機制、推動前沿新興技術孵化和完善服務協同發展機制等16個方面的具體措施。

自貿試驗區建設最根本的目的是為了全面深化改革和擴大開放探索新途徑、積累新經驗。自2013年上海自貿試驗區設立以來，各自貿試驗區深入探索、大膽嘗試，此前已形成123項可複製推廣的改革試點經驗分批次向全大陸推廣移植。

福建自貿試驗區將加強閩台金融合作。（照片／百度圖庫）
福建自貿試驗區將加強閩台金融合作。（照片／百度圖庫）
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自貿試驗區福建國務院
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