鴻海FII陸上市開始申購 戰略配售引關注

2018-05-24 10:53 中央社 上海24日電



鴻海旗下工業富聯即將在中國大陸A股上市，今天起開始網上和網下申購。這次工業富聯還採取戰略配售，中國3大網路公司百度、阿里巴巴和騰訊有可能成為戰略投資人。

富士康工業互聯網（工業富聯；FII）首次公開發行（IPO），23日公布發行價格為人民幣13.77元，發行股數不超過約19.69億股，估計可募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1290億元）。發行方式70%是網上、網下申購，30%是A股市場已數年未見的戰略配售。

戰略配售是向戰略投資者定向配售，根據中國證券發行承銷與管理辦法，IPO在4億股以上的，可以向戰略投資者配售股票。

綜合大陸媒體報導，目前工業富聯已完成戰略投資的初步遴選，3大網路公司百度、阿里巴巴和騰訊可能優先入圍，最終名單將在近日出爐。

這次工業富聯的募資規模是A股2015年重啟IPO後規模最大。財新網解讀，工業富聯採用戰略配售和至少一年期的大規模新股鎖定，可減少對市場穩定的衝擊，此種模式可能成為後續「獨角獸」高估值企業IPO或中國存託憑證（CDR）發行的樣板。

中國證券報也報導，工業富聯引入戰略配售，極大可能是為了滿足目前的政策導向，避免大規模融資對市場造成的衝擊，並探索讓大體量的創新企業登陸A股的模式。

工業富聯的新股鎖定，其中戰略配售股份中的50%，鎖定期為12個月；另外50%鎖定期為18個月。戰略投資者還可自願延長鎖定期至36個月。網下發行股份中，70%也將鎖定一年。

工業富聯登陸A股，每個環節都引起關注。從2月1日報送招股書，到中國證券監督管理委員會3月8日核准（簡稱「過會」），僅耗時36天，創下民營企業A股過會的最快紀錄。

在取得上市批文前，外界一度認為工業富聯IPO金額可能縮水，但最終並沒有降低融資規模，而是透過引入戰略投資者和大面積鎖定的發行方式，降低對資本市場的「抽血效應」。