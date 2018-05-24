武漢4大產業區 引資逾4000億人民幣

2018-05-24 05:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第19屆全國醫院建設大會暨中國國際醫院建設、裝備及管理展覽會19日在武漢國際博覽中心開幕。圖為展覽會展出的醫院智能物流系統。 中新社 分享 facebook

湖北省政府新聞辦公室日前在新聞發佈會上表示，武漢市依託存儲器、航天產業、網絡安全人才與創新、新能源和智能網聯汽車4個國家新基地，累計吸引投資超過4000億元人民幣。

中新社報導，2016年，國家存儲器基地、國家航天產業基地、國家網絡安全人才與創新基地、國家新能源和智能網聯汽車基地相繼獲批，落子武漢。武漢市以此為依託，打造芯片、航天、網絡安全、下一代汽車四大產業生態圈，作為全市戰略性新興產業的重大支撐。

在位於武漢東湖高新區的國家存儲器基地，隨著4月11日首套芯片生產機台進場安裝，中國首批擁有完全自主知識產權的32層三維NAND閃存芯片年內有望在光谷量產。與此同時，位於新洲的國家航天產業基地，「漢產」火箭等一批研發成果今年內也即將亮相。

武漢市副市長徐洪蘭介紹，著眼新一輪科技革命和產業變革，武漢將培育具有核心競爭力的主導產業作為主攻方向，目前已初步形成了以3個國家級開發區為龍頭、4個國家新基地為引領、13個工業園區或現代服務業聚集區為支撐的產業發展新格局。

過去，鋼鐵業是武漢的第一產業，有人形象地稱，「武鋼一咳嗽，武漢就感冒」。然而，隨著信息技術、生命健康、智能製造等一批新興產業崛起，武漢加速新舊動能轉換，高質量發展漸入「快車道」。

目前，武漢高新技術產業和現代服務業增加值佔經濟總量比重達到73.2%，高新技術產業增加值佔規上工業增加值比重達70.8%，經濟發展新動能不斷釋放。