法藍瓷光點計畫 60萬人民幣幫逐夢

2018-05-24 05:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



法藍瓷總裁陳立恆（左二）與法藍瓷金獎大賽得主等人共同祝福「光點計畫」推動順利成功。 圖／法藍瓷提供 分享 facebook 法藍瓷昨天在北京宣布，十年的陶瓷設計大賽(Franz Award)，自2018年起轉型為「法藍瓷光點計畫」。今後每屆將以60萬人民幣的總獎金，規劃提供一百位學生、每人人民幣6000元獎學金，鼓勵更多勇於追夢的設計新銳。

法藍瓷陶瓷設計大賽自2007年開辦以來，從台灣、兩岸逐步走向國際，共吸引來自全球超過30國、近萬名的設計新銳報名參賽。在這個全球陶瓷設計的最高競賽殿堂，每年皆邀請重量級國際評審傳承豐富經驗，十年來點亮了許多全球設計新秀們的未來。

法藍瓷總裁陳立恆說，十年的大賽中，見證了上萬件陶瓷設計夢想的誕生，但放眼望向現行的設計競賽，發現大多數的比賽資源只挹注在少數得獎者，對廣泛的學生難有實質幫助。因此，經過一年的規劃，大賽轉型為「法藍瓷光點計畫 Franz Rising Star」，相較過去每年約20萬總金額的獎金，「光點計畫」將提供三倍總數60萬人民幣的總獎金，以鼓勵更多設計學子完成陶瓷夢想。

陳立恆表示，過往十年大賽所培育的設計新銳現在成為成功品牌的並不多，追根究柢後，發現「原來新銳設計師在受教育時，就缺乏對產業、對市場的認識，希望光點計畫能回到源頭，給同實質的支持與鼓勵，之後再帶同學到國際上去認識市場與產業」。

「光點計畫」從今年6月1日到8月31日止開啟網路報名，凡以陶瓷為媒材的作品皆可申請，沒有科系與年級的限制。同時，「法藍瓷光點計畫」也將延攬「法藍瓷陶瓷設計大賽」全方位產學界的國際評審，除了給予獲獎的100 件作品專屬指導外，並將從申請作品遴選出十件，頒發「光點新秀獎」給予鼓舞。

法藍瓷諮詢信箱：info@franzproject.com官方網站：www.franzproject.com