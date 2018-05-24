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大陸未來車市 新能源車銷量將近半

2018-05-24 05:16聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

最新研究報告顯示，隨著新能源汽車對內燃機汽車在成本方面逐漸建立起領先優勢，到2025年全球新能源汽車的銷量將從2017年的110萬輛增至1100萬輛，而2030年將繼續攀升至3000萬輛。中國將引領這場變革，2025年在全球新能源汽車市場中的比例將接近50%。

中新社報導，根據彭博新能源財經（BNEF）發布的長期預測報告顯示，由於新能源汽車帶來的巨大衝擊，內燃機（汽油機和柴油機）汽車的銷量預計在2025年左右開始下降。到2040年，全球新能源汽車的銷量將達到6000萬輛，相當于全部輕型車（乘用車和皮卡）市場的55%。共享汽車的規模仍然較小，但卻是一個不斷增長的細分市場。

特別是，受益於電池的大規模量產和價格的快速下降，公路交通的電動化進程將在2025到2030年期間進入高速發展模式。到2030年，全球新能源汽車在乘用車和公交車兩個市場的新車銷售佔比將分別飈升至28%和84%。

據分析，新能源公交車的發展速度將比新能源乘用車更快。2019年以後，無論採取哪種充電方式，新能源公交車的綜合運行成本都將低於傳統燃油公交車。中國已經有超過30萬輛新能源公交車投入運營，中國在新能源公交車市場的領先優勢非常明顯。新能源公交車在全球其他市場也在穩步推進。

彭博新能源財經有關負責人表示，全球共享出行用車將從現在的500萬輛增加至2040年的2000萬輛，屆時90%的共享出行汽車將是新能源汽車，因為其運營成本更低。

報告預測到2030年，新能源汽車在輕型車（乘用車和皮卡）市場的銷量佔比將在歐洲達到44%，在中國達到41%，在美國達到34%，在日本達到17%。

值得注意的是，鋰電池製造將孕育巨大商機。中國目前已經占領了這個市場，2018年佔全球產能的59%。到2021年，這一比例將攀升至73%。

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