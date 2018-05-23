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人民幣兌美元貶破6.39續四個月低點

2018-05-23 22:10聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

人民幣兌美元在岸即期和離岸價雙雙走跌，人民幣在岸即期夜盤在晚上10點過後，貶破6.39關卡，來到6.3905，創下四個月低點，貶值196基點。

人民幣在岸今天早盤在6.3899至6.3715元兌換1美元之間波動，下午盤以6.3852元換1美元作收，貶值143個基點。

根據中國外匯交易中心的數據，人民幣對美元匯率中間價6.3773元兌換1美元，較前一交易日小幅上漲26個基點，但隨後盤中一度貶值超過200個基點，逼近6.39元大關，離岸人民幣兌美元也一度下挫250個基點，報在6.3758元兌換1美元。

路透引述交易員的說法指出，今天午後出爐的歐元區、德國以及英國等多數歐洲數據均表現疲弱，拖累英鎊和歐元下滑，美元指數順勢繼續走高，帶動大陸境內一波購匯潮，也讓人民幣終場收跌。目前市場還在等待美國聯準會（Fed）會議記錄，以尋求未來的指引。

交易員認為，目前市場對美元指數的走向分歧較大，如果有更多的支持Fed繼續升息的消息，預料會進一步提振美元指數人氣。由於人民幣對美指反彈反應仍不足，市場波動較低，各個期限期權隱含波動率維持在低位。

市場人士強調，人民幣兌美元逢高結匯的需求仍在，短期內預料仍會限制人民幣調整空間。而美國總統川普最新的說法，也導致圍繞中美貿易談判進展的樂觀情緒降溫。

美國聯準會公開市場委員會（FOMC），將於台北時間周四清晨公佈5月1至2日的政策會議記錄。

大華銀行策略主管王君豪解讀，在FOMC記錄發布前，美元可能維持守勢，市場關注焦點將放在與通脹前景有關的進一步細節上。「我們希望Fed對通脹前景有更多一些的闡明」。「其次則是Fed決策官員對通脹可能超越2%目標，基本上有多大的容忍度」。

針對中美兩國就實質性減少美國對華貨物貿易逆差達成共識，瑞銀（UBS）報告表示，對這份聲明持正面看法，這意味著雙方將暫停向對方加徵關稅，對於兩國都有利。雖然中美貿易緊張關係有所緩和，但很可能並不是結束。未來談判細節仍不確定。

人民幣兌美元夜盤貶破6.39關卡創四個月低點 。 (中新社)
人民幣兌美元夜盤貶破6.39關卡創四個月低點 。 (中新社)
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