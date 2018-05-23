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鴻海FII擁6萬工業機器人 握關鍵技術

2018-05-23 11:31中央社 台北23日電

鴻海旗下工業富聯FII董事長陳永正。聯合報系資料照／記者黃威彬攝影
鴻海旗下工業富聯FII董事長陳永正。聯合報系資料照／記者黃威彬攝影
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鴻海旗下工業富聯FII董事長陳永正表示，工業富聯掌握工業機器人關鍵技術，目前擁有6萬個工業機器人。

富士康工業互聯網今天上午舉辦首次公開發行A股網上投資者交流會，董事長陳永正及財務總監郭俊宏出席。

對於工業富聯股票即將上市，陳永正表示，工業富聯這次A股順利發行為公司發展帶來新機遇，為公司今後發展提供廣闊舞台。

對於中國大陸發展工業機器人產業，陳永正指出，中國大陸起步較晚，技術基礎較薄弱，高階工業機器人產品主要依賴進口。

他表示，工業富聯掌握工業機器人設計及專用交流伺服技術、運動控制技術、關節精密傳動技術、核心控制演算法等，以及多種客製化產業專用自動化整體解決方案的能力。工業富聯目前擁有6萬個工業機器人。

談到戰略投資者的選擇，陳永正表示，會考慮投資者資質以及與公司長期戰略合作關係等因素，目前收到的認股需求踴躍。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，招股作業持續進行，工業富聯主要營運收入包括通訊網路設備、雲服務設備以及精密工具和工業機器人三類。

工業富聯發行價格訂人民幣13.77元，本益比17.09倍，募集資金總額約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元）。

展望上半年，工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

法人預估，工業富聯最快5月底在上海A股掛牌上市。

從客戶端來看，招股書內容指出，工業富聯的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

根據鴻海公告，間接持有工業富聯約94.223%股權。

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