自動調整聚焦 MSCI中國A股國際通指數才跟得上入摩行情

2018-05-23 09:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



中國歷經四年終於闖關成功，獲全球指數編製權威MSCI（摩根士丹利資本國際公司）認可納入MSCI指數體系，考慮外資投入A股目前仍受限滬／深港通額度與標的等限制，特別編製跟隨A股入摩進度動態調整指數成分股的MSCI中國A股國際通指數，台灣唯一由元大投信取得，將於6月7日至6月12日募集元大MSCI中國A股國際通ETF（簡稱：元大MSCI A股；代碼：00739）。

全球最大指數編製公司MSCI，有超過10兆美元資金追蹤並做為參考決策，在MSCI龐大的指數體系中，MSCI 新興市場指數是最受投資人關注的指數之一，高達1.9兆美金的資金追蹤該指數，共包含24個國家／地區。

新興市場指数主要國家和地區包括中國、韓國和台灣，目前新興市場指數已經包括中國境內只限外資投資的B股、香港掛牌的H股及海外掛牌的中國企業，但只限中國民眾投資的A股尚未包含在內。

經過中國證監會一連串的改革開放措施，包括2014年11月開放滬港通、2016年2月放寬QFII投資上限與開放式基金的資金流出入限制、2016年5月發布停復牌新規以及尊重外國權益擁有人的證券權益、2016年12月開放深港通以及取消滬、深港通的總額度限制等等努力，讓A股終於取得入摩門票。

而MSCI也特別編制「MSCI中國A股國際通指數」，以反應A股逐步納入MSCI新興市場指數的進程。