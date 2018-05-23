山東拚「新」經濟 聯手京東集團

2018-05-23 00:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



山東省21日晚與京東集團簽署了「山東省新動能基金管理有限公司與京東雲計算有限公司戰略合作框架協議」等5份協議，涉及商貿、零售、交通、電商等領域，希望藉助京東集團的優勢助力山東新經濟發展。

中新社報導，山東是中國經濟大省，傳統產業佔經濟總量70%，其中重化工超七成。目前正重點推動全省新舊動能轉換，藉助互聯網推動經濟發展。

根據合作協議，山東商業集團將借力京東深耕山東零售業市場，同時引入無人超市、跨境直提、京東到家等新經營業態，聯合佈局「場景無限、貨物無邊、人企無間」的無界零售，探索線上線下一體化的智慧零售解決方案。山東省新動能基金管理公司與京東雲合作共同發起設立總規模100億元（人民幣，下同）的技術產業基金。山東省商務廳則將與京東攜手發展新零售無界零售推動新消費。

齊魯交通發展集團與京東物流合作，以盤活該省基礎設施資產，共建綜合智慧供應鏈服務平台，打造高速公路物流體系、高速公路保障基地、服務區無界零售標桿、物流特色金融配套服務以及共建統一會員生態。濱州經濟技術開發區將與京東雲合作建設國際電商城，共同建設電商運營中心、培訓服務中心、產業服務中心，推動濱州電商產業集聚，促進濱州傳統產業昇級。

山東省長龔正在濟南會見京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東時介紹說，山東正在著力推動經濟高質量發展，加快新舊動能轉換綜試區建設，打造鄉村振興的齊魯樣板，發展經略海洋建設，希望京東集團積極參與山東各項建設。

龔正表示，希望雙方推動智慧物流、電商產業園區建設；增強大數據、雲計算、人工智能、智能製造等先進技術應用；深化金融服務、人才培訓及研發合作等方面加強合作，共謀發展。

劉強東在會見中表示，該集團將利用平台、資源、技術等優勢，積極投入山東新舊動能轉換、鄉村振興和經略海洋戰略實施，攜手發展，努力實現合作共贏。

山東近年來與京東合作不斷深入，據統計，2017年，該省通過京東平台網絡零售額超過400億元。