親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

山東拚「新」經濟 聯手京東集團

2018-05-23 00:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

山東省21日晚與京東集團簽署了「山東省新動能基金管理有限公司與京東雲計算有限公司戰略合作框架協議」等5份協議，涉及商貿、零售、交通、電商等領域，希望藉助京東集團的優勢助力山東新經濟發展。

中新社報導，山東是中國經濟大省，傳統產業佔經濟總量70%，其中重化工超七成。目前正重點推動全省新舊動能轉換，藉助互聯網推動經濟發展。

根據合作協議，山東商業集團將借力京東深耕山東零售業市場，同時引入無人超市、跨境直提、京東到家等新經營業態，聯合佈局「場景無限、貨物無邊、人企無間」的無界零售，探索線上線下一體化的智慧零售解決方案。山東省新動能基金管理公司與京東雲合作共同發起設立總規模100億元（人民幣，下同）的技術產業基金。山東省商務廳則將與京東攜手發展新零售無界零售推動新消費。

齊魯交通發展集團與京東物流合作，以盤活該省基礎設施資產，共建綜合智慧供應鏈服務平台，打造高速公路物流體系、高速公路保障基地、服務區無界零售標桿、物流特色金融配套服務以及共建統一會員生態。濱州經濟技術開發區將與京東雲合作建設國際電商城，共同建設電商運營中心、培訓服務中心、產業服務中心，推動濱州電商產業集聚，促進濱州傳統產業昇級。

山東省長龔正在濟南會見京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東時介紹說，山東正在著力推動經濟高質量發展，加快新舊動能轉換綜試區建設，打造鄉村振興的齊魯樣板，發展經略海洋建設，希望京東集團積極參與山東各項建設。

龔正表示，希望雙方推動智慧物流、電商產業園區建設；增強大數據、雲計算、人工智能、智能製造等先進技術應用；深化金融服務、人才培訓及研發合作等方面加強合作，共謀發展。

劉強東在會見中表示，該集團將利用平台、資源、技術等優勢，積極投入山東新舊動能轉換、鄉村振興和經略海洋戰略實施，攜手發展，努力實現合作共贏。

山東近年來與京東合作不斷深入，據統計，2017年，該省通過京東平台網絡零售額超過400億元。

電商高速公路
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

陸進口車大降關稅 從25％調至15％

2018-05-22 23:17

跨境物流專車 從德國開到西安

2018-05-23 00:58

陸家樂福推「新零售」

2018-05-23 00:58

續推提速降費 陸4G用戶近11億

2018-05-23 00:58

滬改革職稱制 海歸人才受惠

2018-05-23 00:58

「引才」影響房市？ 天津：嚴格調控

2018-05-23 00:58

對接東盟旅遊市場 廣西打造環首府生態旅遊圈

2018-05-23 00:58

珠江綠色水運 行動方案公布

2018-05-23 00:58

鴻海旗下富智康子公司 入股芬蘭企業

2018-05-23 00:50

寧德募資額 腰斬至254億

2018-05-23 00:50

百度回歸A股 最快下月成行

2018-05-23 00:50

陸會計師人數增至10.8萬人 業務總收入成長

2018-05-23 00:48

阿里注資設香港AI實驗室 每間公司10萬美元

2018-05-22 19:48

扶持AI初創企業 港府再撥百億

2018-05-22 19:45

陸奇將卸任 百度市值蒸發4千餘億

2018-05-22 19:40

【經濟解析】取消計劃生育：中國終於跨出了重要的一步

2018-05-22 14:29

明目張膽找包養 西方援交網站 悄悄落地中國

2018-05-22 14:11

突破「芯」封鎖 傳中國向荷蘭買兩台「光刻機」

2018-05-22 13:46

陸華虹集團上海建廠 擬擴12英寸晶片產能

2018-05-22 13:46

發布「1.4億中國男人不行」惹禍！常山藥業遭立案調查

2018-05-22 13:10

鴻海FII掛牌前說明會 23日上午舉辦

2018-05-22 11:18

大陸鋼鐵去產能 今年3,000萬噸

2018-05-22 02:37

陸玉米棉花禽畜將擴大進口

2018-05-22 02:37

陸躍全球最大電影市場

2018-05-22 02:37

大陸十三五金融規劃 首重防風險

2018-05-22 02:37

海峽論壇將登台 陸委會嚴審

2018-05-22 02:37

對岸拉攏人才 用意明顯

2018-05-22 02:37

人民幣貶值 探四個月低點

2018-05-22 02:30

陸股解碼／科技類股 大吐悶氣

2018-05-22 02:28

東方園林發債 乏人捧場

2018-05-22 02:28

聯想蒙塵 去年恐虧39億

2018-05-22 02:28

惠台釋利多 吸引台商深耕大陸

2018-05-22 02:16

首家國際會計機構 落戶海南

2018-05-22 02:16

台資19重點項目 簽約投資南通

2018-05-22 02:16

成都創交會 成交305億元

2018-05-22 02:16

兩岸青創上海路演 台10項目參與

2018-05-22 02:16

大陸民企入湘 75項投資千億元

2018-05-22 02:16

成都成立獨角獸企業俱樂部

2018-05-22 02:16

中國遊戲幣「維基鏈」出海首站 5月31日在韓上市

2018-05-21 17:44
看更多

熱門文章

「最正小學教師」淪小三 遭元配當街暴打撕毀衣裙

2018-05-22 11:18

陸外交部：世衛大會「乾淨俐落」拒絕台灣

2018-05-22 15:35

大陸宣布大降進口汽車關稅 從25％調至15％

2018-05-22 17:06

央視主持人離奇爆料：兒子疑從汶川地震轉世

2018-05-22 11:14

宿舍沒冷氣發冰塊降溫 女學生笑「貴妃級待遇」

2018-05-22 15:14

大陸需要幾艘航母？專家喊出六艘

2018-05-22 14:40

劉霞未失聯 消息：人在家中等待救援

2018-05-22 22:29

大陸情侶街頭激吻 女子險咬掉男子舌頭

2018-05-22 15:34

超扯！陸女狐臭手術做到一半 被臨時加價

2018-05-22 15:17

共軍遠海長航 學者：趨向故意改變現狀

2018-05-22 10:05

突破「芯」封鎖 傳中國向荷蘭買兩台「光刻機」

2018-05-22 13:46

【經濟解析】取消計劃生育：中國終於跨出了重要的一步

2018-05-22 14:29

WHA不列入涉台議程 國台辦稱「高度讚賞」

2018-05-22 16:23

發布「1.4億中國男人不行」惹禍！常山藥業遭立案調查

2018-05-22 13:10

陸民質疑俄南海採油 俄使館微博：還要問你嗎

2018-05-22 19:00

身歷其境才知難！黃崖關長城馬拉松選手挑戰5164石階

2018-05-22 10:49

中澳外長G20會面 王毅冷對畢紹普

2018-05-22 13:43

陸女教授被停職 史杰鵬：大學將沒人敢說真話

2018-05-22 10:31

中印關係似晴還陰 未棄軍事對抗姿態

2018-05-22 16:05

中國保育娃娃魚 研究：方法錯誤恐致滅絕

2018-05-22 19:36

傳全面取消計畫生育 陸專家質疑生育率難提升

2018-05-22 13:03

明目張膽找包養 西方援交網站 悄悄落地中國

2018-05-22 14:11

陸奇將卸任 百度市值蒸發4千餘億

2018-05-22 19:40

三台會7月召開 將談統一方案？

2018-05-22 13:48

王岐山首度外訪 港媒：顯露外交高級顧問定位

2018-05-22 12:49

「逃犯剋星」！張學友魅力無法擋 兩個月3逃犯在演唱會被抓

2018-05-22 12:58

中國要求清真寺掛國旗 還要學習「社會主義核心價值觀」

2018-05-22 14:16

一旦北韓局勢和緩 陸擔心台海成熱點

2018-05-22 18:20

交涉中興案 陸外長王毅23日訪華府

2018-05-22 19:42

香港主權轉移以來 台港關係起伏不定

2018-05-22 15:27

藏人倡母語教育 遭控煽動分裂判刑5年

2018-05-22 13:50

鴻海FII掛牌前說明會 23日上午舉辦

2018-05-22 11:18

回應中興案 北京：美將派代表團訪中磋商

2018-05-22 18:53

網路侮辱罹難消防員 陸英雄烈士保護法首度公訴

2018-05-22 12:46

陸華虹集團上海建廠 擬擴12英寸晶片產能

2018-05-22 13:46

上海海峽兩岸青年創業大賽 為年輕人築夢

2018-05-22 16:53

阿里注資設香港AI實驗室 每間公司10萬美元

2018-05-22 19:48

馬克思「倫敦筆記」手稿拍賣 千萬元成交

2018-05-22 14:21

看完演唱會懶排隊？成都40人集體翻地鐵閘機逃票

2018-05-22 19:33

台北論壇訪陸報告：陸關注美 更勝台

2018-05-22 21:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top