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70多名學生赴陸要他推薦 武陵建中校長遭部會致電關切

大陸宣布大降進口汽車關稅從25%調至15%

2018-05-22 17:06聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸擴大進口政策開出落地第一槍，國務院關稅稅則委員會今（23）日發布公告，從7月1日起調降汽車整車及零組件的進口關稅。其中，整車稅率從25%調至15%，包括特斯拉等整車的進口關稅大幅降低，估從45%的綜合關稅將降低到20%以下，是最大受惠者。

在中美貿易止戰後，大陸一再強調將擴大進口， 擴大改革開放的步伐。國務院關稅稅則委員會立即發布調降進口汽車關稅，政策落地搶頭香。

據公告，從7月1日起，進口汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%，將汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率降至6%。

國務院關稅稅則委員會在公告中強調，降低汽車進口關稅是為進一步擴大改革開放，推動供給側結構性改革，促進汽車產業轉型升級，滿足人民群眾消費需求。

可以預見，擴大進口也將逐步迎來政策密集紅利期。

大陸迅即調降汽車進口關稅，特別值得關注的是進口新能源汽車。市場人士認為，關稅下調對進口新能源車的優勢將相對增大。

分析也指出，如果是保稅區建廠，搭上政策優惠順風車，在大陸本地生產的電池等原材料出口應該是符合退稅條件，而進口大陸市場後運費較少，因此類似特斯拉等整車的進口關稅就會較低，估計從45%的綜合關稅降低到20%以下，有利節省成本。

只是，調降汽車關稅說來就來，短期看，跨國汽車公司與其進口車經銷商會受到一定影響，特別是已經報關的庫存車可能要折價銷售，經受一定程度的損失。但長期來看，積極擴大進口，滿足大陸市場需求、提升消費品質，民眾是最大的受惠者。

大陸國務院關稅稅則委員會今（23）發布公告，從7月1日起調降汽車整車及零組件的進...
大陸國務院關稅稅則委員會今（23）發布公告，從7月1日起調降汽車整車及零組件的進口關稅。取自鳳凰網
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