陸玉米棉花禽畜將擴大進口

2018-05-22 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



大陸財新網指出，中國將推出新一輪農業開放措施，但會適用於世界貿易組織（WTO）所有成員。預估除小麥和稻米兩大糧食作物外，玉米、棉花、禽畜產品等將有進一步放開空間。

報導引述曾參與WTO新一輪農業談判和G20農業部長談判的中國農業大學國家農業市場研究中心主任韓一軍看法指出，「除了小麥和稻米這兩大口糧，其他都有放開的空間」，中國加入WTO後，農業開放程度已經很高。農產品進口平均關稅僅15.2%，相當於世界平均水準的四分之一，進一步開放「餘地很小了」。

韓一軍認為，不同農產品，放開程度、速度，將有所不同。目前大致可分為三類：像黃豆目前中國已實施3%的單一關稅，基本屬於完全放開的產品。近幾年，美國黃豆的一些市占被巴西拿走了，「不是我們開不開放的問題，而是你有沒有競爭力可以進來」。

第二是小麥和稻米兩大糧食作物，中國基本政策是要保障口糧絕對安全，「飯碗牢牢端在自己手裡」，因此對於對於這兩大糧食作物的開放將會持謹慎態度。韓一軍表示，目前中國對小麥有964萬噸關稅稅率進口配額，「不會輕易動，但現在沒有用完，每年只進口三、四百萬噸」。

韓一軍稱，除上述兩類，其他農產品，比如玉米、棉花、禽畜產品等，將有陸續進一步放開的空間。

韓一軍並表示，未來關稅政策將適用於所有WTO成員國，但可能在貿易便利化等非關稅政策方面，會為中美貿易提供一些方便。

財新網指出，中國是世界最大的農產品進口國，美國則是世界最大的農產品出口國，也是中國農業第一大進口國。2017年，中國進口美國農產品約241億美元，約占中國總農產品進口金額的19%。中國對美農產品貿易逆差163.84億美元。

韓一軍表示，中國全部農產品自給率僅約62%。目前中國的耕地負荷已無法增加，許多農業產區水資源短缺，土壤汙染嚴重。對外開放、充分利用國內、國際兩個市場，將是大勢所趨。

但他也強調，農業開放必須把握節奏，避免短期對農民造成過大衝擊。