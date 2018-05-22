陸躍全球最大電影市場

2018-05-22 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林茂仁 ／綜合報導



中國首季電影票房達人民幣202.18億元，超越北美成為全球第一大電影市場。圖為山西太原某電影院，民眾購票準備要電影。 中新社 分享 facebook 大陸國家電影局公布，今年第1季中國電影票房達人民幣202.18億元（約新台幣958億元），首度超越北美成為全球第一大電影市場。這也是多年來，全球電影市場冠軍第一次由北美以外地區的國家拿下。

央廣網報導，今年1到3月，中國全國電影票房達202.18億元，年增39.8%；北美同期票房28.5億美元（約新台幣855億元），與往年同期基本持平。

最新數據顯示，截至5月19日，今年中國電影票房已達272.79億元，年增26.74%。

中國電影產業規模近年持續擴大，與北美電影市場的差距逐漸縮小。2003年中國電影產業化啓動之初，全年票房總和僅為人民幣10億元。經過15年發展，一個季度的票房已經是當時全年票房的20倍有餘。

其中，今年春節長假期間，全國電影票房創歷史同期新高，除夕至正月初六，全國總票房達人民幣57.2億元，年增66.9%。央視報導，在春節檔的帶動下，中國電影票房先後刷新了全球單一電影市場單日、單周、單月和單季度票房紀錄。

此外，由中國電影資料館進行的中國電影觀衆滿意度調查數據顯示，2018年春節檔期滿意度得分為83.4分，為歷來調查的春節檔中的最高分。

清華大學新聞與傳播學院教授尹鴻認為，春節長假電影市場票房和口碑雙雙刷新紀錄，為今年中國電影市場帶來良好開局。

從觀影人次上看，第1季全國觀影人次達5.6億，年增36.5%。節假日看電影已經成為中國民衆主要的文化消費方式，以電影內容為核心的產業鏈也在加速發展和完善。