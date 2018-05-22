大陸鋼鐵去產能 今年3,000萬噸

2018-05-22 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大陸國家發改委、工信部預計最快今年年底發布新版鋼鐵產業發展指導意見，多措並舉加快鋼鐵企業去槓桿，防範資金風險，並一步提高產業集中度。

經濟參考報報導，中國鋼鐵在2016年完成去產能6,500萬噸， 2017年去產能5,500萬噸，同時，全面圍剿「地條鋼」直接清除產能1.4億噸。

而2018計畫縮減3,000萬噸鋼鐵產能的目標，累計近三年鋼鐵行業去產能總量將達近3億噸。

鋼鐵大刀闊斧去產能，也將較《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020年)》中提出壓減1億-1.5億噸的去產能目標，更快也更大幅的達標。

全聯冶金商會會長張志祥表示，鋼鐵行業面臨的發展環境與三年前早已不可同日而語，供需水準從嚴重過剩轉為相對平衡，近兩年粗鋼產能壓減幅度超過20%，產能利用率也從2015年的70%左右提高至2017年的80%進入合理區間。

但值得注意的是，2018年以來，鋼企擴產能衝動現象明顯，據中鋼協統計，今年第1季粗鋼產能2.12億噸，增長5.4%，平均日產粗鋼235.72萬噸，創歷史同期最高值。

也因此，新版鋼鐵產業發展指導意見最快今年年底發布。

中國鋼鐵工業協會秘書長劉振江表示，新階段的目標將嚴禁新增產能，實施產能置換。

報導指出，除去產能、去槓桿，防範資金風險、加速鋼企兼併重組，進一步提高產業集中度，是新版指導意見的重點。

具體措施包括鼓勵跨地區、跨所有制兼併重組，在金融政策、企業用地方面給予支援，加大去產能過程中債務處置水準，進一步協調落實與銀行機構簽署債轉股方案，加大直接融資比重等方式去槓桿。

中國鋼鐵工業協會會長、河北鋼鐵集團董事長于勇指出，中國鋼鐵需求逐步下降，將關閉更多老舊鋼廠，計劃在今年再壓減鋼鐵產能3,000萬噸，目標是將產能利用率維持在80%，到2025年粗鋼產能將要降至10億噸以下。

中國冶金報報導，由於產能過剩抑制價格，大陸四分之三的鋼廠蒙受虧損。

從2016年起執行「去產能」，訂出在五年內壓減1-1.5億噸鋼鐵年產能，以提升鋼鐵業盈利和產能利用率。