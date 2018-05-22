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大陸十三五金融規劃 首重防風險

2018-05-22 02:37經濟日報 記者杜宗熹╱綜合報導

中國人民銀行帶頭，大陸中央九個部會共同編制的「十三五現代金融體系規劃」出爐，大陸官方未來將積極穩妥去槓桿與防範處置近、中期金融風險，貨幣政策則進一步突出價格穩定目標，並逐步增強以利率為核心的價格型目標作用。

新浪財經報導，這份綱領性文件長達84頁，表明官方著力化解銀行不良資產風險、有序處置債券違約風險、積極穩妥推進市場化法治化債轉股工作、清理整頓影子銀行，對線上線下各類資管業務實施穿透式、全覆蓋監管，並嚴厲打擊亂辦金融、非法集資、非法證券期貨活動等非法金融活動。

經濟日報提供
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此外，在金融宏觀政策方面，貨幣政策將進一步突出價格穩定目標，完善貨幣政策工具組合，強化價格型調控和傳導，繼續深化利率匯率市場化改革。

消息指出，儘管早在2016年人行就已經啟動編制該份規劃，但因涉及到部會合併，以及職能調整等各種因素，最終在今年「兩會」確認「一行兩會」架構後才正式落地。

路透引述兩位消息人士的說法指出，「十三五」期間（2016年至2020年），大陸將探索建立現代金融監管體系，實現宏觀審慎管理和金融監管對所有金融機構、業務、活動及其風險全覆蓋，且防範處置突出風險點，包括有序處置債券違約風險及清理整頓影子銀行等。但人行對此並未置評。

這份「十三五」現代金融體系的目標還包括，將顯著提高直接融資、特別是股權融資比重，到2020年底時，大陸債券市場餘額占國內生產總值（GDP）的比重，將提高到100%左右。

並有序實現資本項目可兌換，進一步推動人民幣國際化。到2020年底，人民幣跨境收支占本外幣全部跨境收支比例，要超過三分之一。

規劃還表示，要完善大陸與香港股票市場互聯互通機制，推動建立兩地證券市場互聯互通機制下「看穿式」監管，研究在風險可控前提下有序擴大兩地互聯互通標的，積極推動兩地交易所債券市場互聯互通。

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