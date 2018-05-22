對岸拉攏人才 用意明顯

2018-05-22 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹



民進黨政府自前年520再次執政以來，不斷強調兩岸之間要培養善意、增加交流，但雙方私下的小動作不斷，兩岸政府之間的對抗已從外交、軍事，衍生到既有的兩岸交流管道之上，除了讓未來兩岸關係蒙上陰影外，對於台商、乃至於台灣民眾的福祉，只是有弊而無利。

今年以來，因為上海市台辦主任李文輝被禁止來台，台北市與上海市之間的「雙城論壇」恐陷於停擺。就連上海台商協會想回台舉辦第二屆招募，也在場地上受到我方政府不少刁難。時間一延在延之後，對比去年在華山藝文園區舉行，今年只能選在和平籃球館舉辦，就可以感覺「風向不對」。

現在，大陸選擇「反守為攻」，在民進黨政府禁止國民黨副主席曾永權登陸之際，宣布一年一度的海峽論壇，將跨海到台灣的新竹、高雄、金門等地舉辦，宣示意味不在話下。今年海峽論壇一大重點更是集中在青年交流，爭取台灣民心和人才的用意相當明顯。

外界也猜測，與福建頗有淵源的大陸國家主席習近平，可能今年親自赴福建出席海峽論壇，提高與會層級，甚至可能推出更多政策。

大陸是台灣最大的出口對象、也是台商海外投資最大的目的地，兩岸之間的經貿往來和民間交流，早已不可逆轉。新政府上台推動新南向政策無疾而終，也顯示這種政治干預，不但無法影響台商的投資意向，更因為台灣經濟始終低迷、物價飛漲，讓更多台灣年輕世代選擇出走。