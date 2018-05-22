海峽論壇將登台 陸委會嚴審

2018-05-22 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 許依晨 ／台北報導



第十屆海峽論壇將於6月5日至11日舉行。圖為去年第九屆海峽論壇大會在廈門舉行的情形。 本報系資料庫 分享 facebook 「海峽論壇」6月將登場，中國台灣網海峽論壇官方網站披露，不僅主論壇在福建省廈門市和平潭綜合實驗區舉辦，另有多場分論壇以及交流活動將跨海到台灣，分別在新竹、高雄、金門等地舉辦。陸委會表示，政府將在國家安全及交流秩序考量下，對該論壇在台辦理分支活動嚴予審查。

海峽論壇今年邁入第十年，第十屆海峽論壇將於6月5日至11日在廈門舉行。預料這場中共19大、全國兩會後首場兩岸大規模交流活動，大陸官方可望宣布新一波惠台措施。

據海峽論壇官方網站發布的議程，為加強兩岸宗親交流，搶在開幕式前，6月2日會先在新竹舉辦一場海峽百姓論壇。

至於在文化交流方面，預定在台灣登場的包括6月下旬在高雄舉行的「兩岸宮廟續緣交流會」，以及6月29日在金門縣總兵署、金門縣朱子祠開幕的「閩台關係檔案圖片展」；6月28日至7月2日論壇還將邀集兩岸專家組團到金門展開「非遺文化金門行」。

今年海峽論壇一大重點是青年交流，將舉辦包括海峽兩岸青少年新媒體文創論壇、海峽兩岸關愛下一代成長論壇、海峽兩岸青年文創產品集市等。 經濟日報提供 分享 facebook

論壇基層交流分別有海峽職工論壇、海峽婦女論壇、海峽兩岸婚姻家庭論壇、兩岸僑聯和平發展論壇、兩岸殘障人士交流嘉年華，舉辦地點主要在廈門市。

陸委會表示，海峽論壇是中共官方主辦的大型統戰交流平台，歷年均邀請台灣各界人士參與，並藉機進行對台統戰工作。我政府鼓勵兩岸在「對等尊嚴」下正常交流，不希望政治力介入，對於該論壇活動議程刊載在台辦理相關情形，陸委會已掌握並在瞭解當中。

陸委會說，我方對此一論壇立場明確，並行之有年；相關活動辦理及人員往來均須依照兩岸條例及相關規定處理，政府將在國家安全及交流秩序考量下，對該論壇在台辦理分支活動嚴予審查。

今年海峽論壇邁入第十年，往年慣例都是身兼中共中央對台小組副主組長的政協主席出席，過去出席的最高領導有賈慶林、俞正聲等，今年按照慣例，應由新任政協主席汪洋擔綱，但據傳今年中共總書記習近平親自與會的可能性高。

中共19大以後，大陸全面推動並落實習近平新時代對台工作；如習親自出席論壇，其對兩岸關係發表的談話將受到高度關注。

今年2月底大陸官方推出「惠台31條」措施，大陸兩會後各省市接連提出施行細則，今年適逢海峽論壇十周年，由於論壇扮演深化兩岸民間交流重要平台，預料會有更多促進兩岸融合的措施發布。