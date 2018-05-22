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聯想蒙塵 去年恐虧39億

2018-05-22 02:28經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

聯想集團將於本周四公布截至今年3月底的全年財報，預估第4季可望獲利，但前三季合計虧損高達2.22億美元，大陸證券公司預估，聯想全年將虧損1.3億美元（約新台幣39億元）。

香港經濟日報報導，耀才證券研究部副經理黃偉豪預料，即使第4季核心業務表現不太差，單季獲利9,000萬至1億美元，全年業績仍會虧損約1.3億美元。

聯想股價昨（21）日收在港幣25.55元，下跌1.9%。

經濟日報提供
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財報顯示，聯想集團從2015年開始，營收就持續下滑。雖然聯想最近發布的2017至2018財政年度第3季業績中顯示，截至2017年12月31日的近三個月以來，收入為129.3億美元，小幅度年成長6%，但其移動業務的收入持續下跌，年跌5%至20.76億美元。

中國財經網報導，2018年來，聯想股價一路走低，從1月底的港幣4.7元左右一路下滑，5月18日，聯想股價收在港幣3.81元，下滑約18.9%。5月4日，香港恆生指數有限公司宣布，自6月4日起，聯想集團將被從恆生指數50成份股中剔除，由石藥集團取而代之。

據了解，聯想被剔除出恆生指數的主要原因是近幾年來公司業績連年下滑，股價持續下跌，導致總市值出現大幅萎縮，已經不符合資格入選恆生指數。

為了挽救業績乏力情況，聯想董事長兼CEO楊元慶近日宣布正式成立全新智能設備業務集團，加碼智慧業務。整合聯想原個人電腦和智能設備業務集團、移動業務集團，與原數據中心業務集團合組「智能設備+雲」和「基礎設施+雲」。

市場認為，聯想自身增長乏力，利潤表現比較差，尤其是在科技領域的排後段班。智能設備可能有機會，但這個領域利潤也不是很高，市場規模也沒那麼大。認為重點還是應該在手機市場，目前大陸移動業務要從中低端開始做。

分析指出，高層的頻繁「換血」嚴重影響聯想的手機業務。因為隨著高層不斷變動，聯想移動業務的戰略也在不停地更換。

聯想集團財報
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