東方園林發債 乏人捧場

2018-05-22 02:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸PPP（公民營合作模式）明星企業東方園林原本計劃發行人民幣10億元（約新台幣47億元）公司債券，未料，實際發行規模僅人民幣0.5億元（約新台幣2.4億元），為大陸史上最冷清的企業債券發行。

券商中國報導，東方園林股價昨日午後大跌，盤中一度逼近跌停，成交量放大三倍，最終股價下跌4.01%，收在人民幣17.94元，連續三日下跌。

東方園林14日晚間，發布債券募集說明書，招股書中提到，人民幣10億元擬用於償還公司即將到期的債務，剩餘部分擬全部用於補充公司流動資金。對於本期發行的10億元債券，東方園林表示，人民幣5億元擬用於償還債務。

東方園林的的營業收入主要來自於工程建設領域，而工程建設收入中，大部分項目為政府投資的園林建設、水系治理和生態修復等項目。這些項目的發包方大多為當地政府或者政府所屬的基礎設施建設公司。面對政府客戶，企業通常需要給予寬鬆的付款條件，這導致東方園林的現金被存貨、應收帳款所占用。

中證網報導，一位券商經紀商表示，民企債的流動性差，違約風險高，不好質押，從近期民營企業債券的收益和成交來看，很難賣動。

資料顯示，2015至2018年3月底，東方園林應收帳款的帳面價值分別為人民幣37.8億元、51.2億元、74.7億元和87.1億元，占總資產比例分別為21.4%、 21.3%、21.2%和22.7%，應收款項的回收周期一般在三年左右。造成此情況的主因為政府結算的特點。