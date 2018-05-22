陸股解碼／科技類股 大吐悶氣

2018-05-22 02:28 經濟日報 許廷全



持續數月的中美貿易談判角力，周末出現突破性進展，籠罩多時的中美貿易摩擦可望暫告一段落，滬深股市受此利多消息提振，昨（21）日收近兩個月新高；在族群表現上，則以半導體、電信、通信設備、軟件股領漲，但煤炭、石油、農業股等則逆勢收跌。

在雙方貿易角力階段，美方一直將矛頭直指科技股，如今，隨著中美貿易熄火，帶動科技股顯著反彈。

另外，大陸國家主席習近平及國務院總理李克強分別在全國生態環境保護大會上提到，要堅決打好汙染防治攻堅戰，及堅決打贏藍天保衛戰，受此政策談話激勵，環保股也應聲大漲。

中美雙方發布聯合聲明指出，決定採取實質性作法降低貿易失衡。對於先前多次受到中美貿易談判消息反覆干擾的股市，勢必帶來一定程度的激勵作用，受惠於不確定因素降低，股市風險偏好度也隨之回升。

回到基本面，中國股市整體表現逐步好轉，5月上旬，工業經濟延續4月以來走勢，一方面生產穩中成長，其中發電耗煤增速回升，汽車、鋼鐵、水泥也都是開工率回升、庫存去化。展望後市，近期市場仍將可受惠於政策層面改善和納入MSCI的題材激勵下，獲得一定的提振。近期值得留意的經濟事項有中國工業生產、零售銷售數據及國內生產總值。

針對A股納入MSCI題材，我們認為短期對盤面有資金激勵效果，長期趨勢將回歸基本價值決定。大陸股市目前本益比相對低、企業獲利成長潛力高，仍具長線投資價值。

（作者是安聯中國策略基金經理人）