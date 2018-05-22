人民幣貶值 探四個月低點

2018-05-22 02:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



人民幣。 法新社 分享 facebook 人民幣兌美元即期匯率昨（21）日下午收盤價與中間價都創近四個月新低，盤中更一度跌破6.39元，分析認為，中美貿易談判和解帶動美元走高，長期來看，人民幣貶值的可能性較高。

中國外匯交易中心數據顯示，昨日人民幣兌美元中間價6.3852元兌換1美元，較前一交易日下跌89個基點，為今年1月24日以來新低。

在岸即期下午收盤跌至6.3888元兌換1美元，較上一個交易日，大跌128個基點。

交易員表示，美元指數延續小升態勢，並一度突破94關口，但結匯需求仍較多，繼續限制人民幣調整空間。

境內人民幣兌美元昨日盤中一度跌破6.39大關，最低跌至6.3926元兌換1美元。

此外，昨日離岸人民幣兌美元匯率，盤中亦跌破6.38關口。

路透引述交易員的說法認為，市場對人民幣有一波調整的預期愈來愈高，部分法人機構和客戶，開始建立一些美元兌人民幣的看漲期權。

另外，市場對美國聯準會（Fed）6月升息，以及其後續升息次數預期樂觀，在美債收益率的相對較高的情況下，預料會持續提升美元指數的多頭人氣。

分析認為，昨日是中美達成不打貿易戰的框架性共識後首個交易日，雙方緊張局勢有所緩解，也提振了風險偏好情緒。

中美同意繼續磋商令大陸從美國進口更多能源和農業大宗商品的舉措，以縮小美國對大陸每年3,350億美元（約新台幣1兆元）的貿易逆差，導致美元走高，人民幣全線下挫。

一位中資銀行的交易員指出，中美貿易談判和解的影響比較長遠，短期內看不出來，思路也是未來才會實現的，從長期來看，由於大陸對美國的順差會減少，人民幣可能還是要往貶值方向移動。

近期美國經濟數據表現強勁、通貨膨脹及升息預期升溫，再度拉升美元債券的利率，並進一步點燃美元多頭情緒，美元指數昨日升至五個月以來新高，升破94以上，為2017年12月底以來首見。

共計美元指數自今年4月中旬以來，已經累計上漲5.4%，為2015年11月來最大漲幅。